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崑山科大時尚系五度登上台北時裝週 展演「2023設計新人獎」作品

▲時尚系副教授王聖芬老師課堂指導學生，帶領凱渥團隊與學生參與2023台北時裝週 Taipei Fashion Week。（圖／崑山科大提供）
▲時尚系副教授王聖芬老師課堂指導學生，帶領凱渥團隊與學生參與2023台北時裝週 Taipei Fashion Week。（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

全台年度時尚盛事「2023台北時裝週 Taipei Fashion Week」開跑，眾所矚目的大秀也即將於10月22日盛大登場。崑山科技大學時尚展演事業系連續5年不缺席， 11日「2023設計新人獎」由時尚系副教授王聖芬老師擔任時尚秀導，帶領凱渥團隊及時尚系二年級吳君怡、黃冠螢登台演出，三年級邱芊綠則擔任秀導助理一職，各自展現專業長才。

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崑大時尚系參與由台北市政府、文化部及經濟部合作主辦的「2023台北時裝週」， 今年剛升上二年級的吳君怡、黃冠螢在一年級剛入學時即被凱渥簽約為旗下專業模特兒，在時尚系老師們及凱渥團隊的盡心栽培之下，一年多以來已經有十幾場時尚秀表演實務經驗，此次在「2023設計新人獎」中展示服裝作品，展現專業身段，原本已參與展演上半年度的「2023台北時裝週」，下半年度再次登台，專業實力獲肯定。

▲崑科大時尚系二年級吳君怡演繹設計新人獎作品。（圖／崑山科大提供）
▲崑科大時尚系二年級吳君怡演繹設計新人獎作品。（圖／崑山科大提供）
除了吳君怡、黃冠螢，同為二年級的康榆嫣、邱喬淇也有非常亮眼的表現，無論是伸展台表演、專業舞蹈都難不倒她們。其中，康榆嫣為星級飯店台南安平雅樂軒酒店代言拍攝的廣告影片，榮獲台南市旅宿觀光影片佳作，康榆嫣、邱喬淇皆已在上半年度登上時裝週舞台。

▲崑科大時尚系二年級黃冠螢演繹設計新人獎作品。（圖／崑山科大提供）
▲崑科大時尚系二年級黃冠螢演繹設計新人獎作品。（圖／崑山科大提供）
時尚系主任陳怡君表示，台灣核心的時尚產業幕前、幕後人才，長久以來缺乏有系統且專業的培育的管道，崑山科大自2020年攜手時尚龍頭凱渥集團締結產學聯盟，聯手打造南部時尚娛樂人才孵化基地，補足了時尚人才培育的缺失，運行幾年來成果卓越，不僅共同培育多位專業模特兒、廣告明星、舞者，其中也包含時尚產業幕後經紀、秀導助理、妝髮造型團隊等時尚產業的明日之星。該系將用更務實的方式指導學生，讓他們擁有明確目標、掌握方法，朝熱愛的時尚路前進，也共同打造優異成果。

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