MLB／Max Scherzer有望美聯冠軍戰復出 主帥Bochy：將持續觀察
德州遊騎兵本季在老教頭Bruce Bochy帶領下順利殺入季後賽，便先後在外卡戰與分區系列賽橫掃坦帕灣光芒與巴爾的摩金鶯，順利晉級美聯東區冠軍戰，將對決休士頓太空人上演「德州內戰」，近日遊騎兵則是傳出好消息，「老怪物Max Scherzer有望在美聯冠軍戰復出。」
記者張志宇/綜合報導
Max Scherzer在本季因右大圓肌拉傷例行賽提早關機，但隨著遊騎兵殺入美聯冠軍戰，Max Scherzer則表示，「請給我機會、請給我機會、請給我機會，我一直在努力盡我所能養傷，只為了有機會能夠上場比賽，如今隊友們已經提供我機會，所以我必須繼續努力，努力準備好自己。」
遊騎兵主帥Bruce Bochy對於Max Scherzer在美聯冠軍戰復出，也向美媒《CBS MLB》透露，「球隊目前還有一段時間，我會謹慎看待Max Scherzer的狀態，他的狀態不錯，在分區系列賽G1時，他在賽前投打實戰訓練表現不錯，但我現在仍不敢冒險讓他在美聯冠軍戰登板，但我會繼續觀察他，看看他的狀態是處在哪個位置。」
Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，更在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，此外Max Scherzer也有4年聯盟冠軍戰的經驗，總計季後賽生涯出賽27場中有22場先發，戰績7勝7敗1救援、自責分率為3.58。