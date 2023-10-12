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高齡馬來熊伸展台走秀？壽山動物園為牠打造老年舒適生活

▲馬來熊「阿梅」漫步伸展台。（圖／高雄市觀光局提供）
▲馬來熊「阿梅」漫步伸展台。（圖／高雄市觀光局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

「環境豐富化」是提升動物福祉中重要一環，透過新增設施使動物生活具新鮮感、減少發生刻板行為，高雄市觀光局長高閔琳表示，高齡動物需要特別照護，繼今年5月與內埔農工合作幫台灣黑熊設計覓食玩具，今年暑假壽山動物園更有來自東海、中興與嘉義大學3位實習生，與園方攜手為園區高齡30多歲的馬來熊「阿梅」打造伸展台，增加立體活動空間，也讓遊客看到更多元的動物行為表現。

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高閔琳說，今年東海大學何同學、國立中興大學簡同學及國立嘉義大學鍾同學，各以不同領域專長，為高齡馬來熊進行展場的空間改造，強化生活環境的豐富性；動物跟人一樣會變老，考量馬來熊攀爬本能，希望如今已高齡的「阿梅」即使幼年被飼主剪除前爪也能自在展現天性，並在保育員陪伴中度過舒適的晚年。

三位學生在園方引導下觀察馬來熊「阿梅」行為模式後，設計橫豎交疊且符合「阿梅」活動高度的棲架，讓牠在攀爬上更省力，並搭配離地約40-50公分的水帶床延伸棲架，除可作為休憩處，還可讓「阿梅」在攀爬過程中訓練身體各個肌群，提供「阿梅」更多生理及心理刺激。

▲馬來熊「阿梅」研究藏食玩具。（圖／高雄市觀光局提供）
▲馬來熊「阿梅」研究藏食玩具。（圖／高雄市觀光局提供）
此外，離地約80-100公分的棲架下方空間則作為「阿梅」遮風避雨的場所，為使空間更有趣，並可讓遊客觀察到動物不同行為面向，也特別設計藏食玩具；園方會將食物放入藏食袋內，讓「阿梅」透過嗅、挖、咬、舔等才能順利品嚐，藉此延長覓食時間並拓展「阿梅」平常的活動區域。

壽山動物園說，「阿梅」來自阿里山上，是隻溫馴的母熊，30多年前被民間人士購入飼養作為寵物，在動物保護相關法令實施後，飼主也有辦理登記為合法飼養，後來原飼主罹癌，已無力繼續照顧，最後「阿梅」在109年來到壽山動物園。

因「阿梅」之前在民間生活環境已常接觸遊客，對人類並不陌生，但原本生活空間相對較狹窄，故剛來到時面對寬廣的場域顯得有些侷促和猶豫；所幸馬來熊天性好奇，透過逐步探索也慢慢熟悉壽山動物園的環境。園方表示，若遊客在平台上沒看到「阿梅」，不妨往棲架下方尋找，就有機會一窺「阿梅」休息乘涼的模樣。

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