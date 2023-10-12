新台幣大升逾1角！日圓換匯再現「0.21字頭」　專家這麼看後勢

中秋分紅獎金沒縮水　市場再傳鴻海啟動加薪、平均調幅4%

▲市場傳出，鴻海不畏景氣不佳，今年將啟動擴大加薪計畫，將針對年資滿一年以上的台灣員工加薪，預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。（圖／NOWnews資料照片）
▲市場傳出，鴻海不畏景氣不佳，今年將啟動擴大加薪計畫，將針對年資滿一年以上的台灣員工加薪，預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海員工日前才按照慣例剛拿到中秋節分紅獎金，現在市場傳出，鴻海不畏景氣不佳，今年將啟動擴大加薪計畫，將針對年資滿一年以上的台灣員工加薪，預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。為此，鴻海並未對此有所評論。不過，據了解，這項加薪計畫並不是齊頭式的，將依不同單位而有不同的加薪方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
按照慣例，鴻海都會在中秋節前發放員工分紅獎金，據了解，這次並沒有因為今年景氣不佳而有所縮水，主要是由於鴻海去（2022）年營收和獲利持續成長。根據鴻海公司章程，公司年度若有獲利（指稅前盈餘扣除分派員工酬勞前的利益），應提撥 5%到7%為作為員工分紅，並安排在每年秋季發放年度分紅獎金，就有鴻海員工透露，因公司營收和獲利有成長，獎金會跟往年差不多，但可望達百萬元以上。

而除了分紅獎金羨煞一般上班族，現在又傳出鴻海將再度調薪。有媒體報導，供應鏈傳出，今年將啟動擴大加薪計畫，將針對年資滿一年以上的台灣員工加薪，預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。

其實，原本鴻海就有既定的調薪時間，近年來調薪幅度最大的，就屬創辦人郭台銘交棒前決定的，2019年6月鴻海發出正式聲明表示，正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁，薪水平均調幅7%，希望透過提高薪資福利，來與同仁分享公司營運成果。

由於當時，包括Google、亞馬遜、戴爾、惠普等大廠，都在台灣投資軟硬體研發基地，因此在國內掀起一波人才爭奪戰，為求才留才才有比較大的調薪動作。另外，2022年鴻海董事長劉揚偉也針對人才發展表示啟動加薪計畫，會針對集團內不同技術領域人才做調整，讓薪水競爭力提升，並會透過建立完善教育訓練系統制度、將台灣打造成國際訓練中心，提升集團所需人才培養能力。

而今年大環境景氣不佳，庫存水位仍高、終端消費力道趨緩，但鴻海中秋分紅獎金並未縮水，調薪部分也持續檢視，而這次傳出預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。為此，鴻海並未評論此事。但據了解，這項加薪計畫並不是齊頭式的，將依不同事業單位及個人考績不同而有所調整。


顛覆傳統刻板印象　鴻海釋出30秒MODEL N純電動物流車影片

傳輝達黃仁勳將現身鴻海科技日　鴻海股價走高、AI股跟著飆

旺季效應！鴻海9月營收6607億元、月增逾60%　創歷年同期次高

鴻海發大紅包了！中秋節前就能領年度分紅獎金　最高上看百萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞