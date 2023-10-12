中秋分紅獎金沒縮水　市場再傳鴻海啟動加薪、平均調幅4%

我是廣告 請繼續往下閱讀
而除了分紅獎金羨煞一般上班族，現在又傳出鴻海將再度調薪。有媒體報導，供應鏈傳出，今年將啟動擴大加薪計畫，將針對年資滿一年以上的台灣員工加薪，預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。
其實，原本鴻海就有既定的調薪時間，近年來調薪幅度最大的，就屬創辦人郭台銘交棒前決定的，2019年6月鴻海發出正式聲明表示，正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁，薪水平均調幅7%，希望透過提高薪資福利，來與同仁分享公司營運成果。
由於當時，包括Google、亞馬遜、戴爾、惠普等大廠，都在台灣投資軟硬體研發基地，因此在國內掀起一波人才爭奪戰，為求才留才才有比較大的調薪動作。另外，2022年鴻海董事長劉揚偉也針對人才發展表示啟動加薪計畫，會針對集團內不同技術領域人才做調整，讓薪水競爭力提升，並會透過建立完善教育訓練系統制度、將台灣打造成國際訓練中心，提升集團所需人才培養能力。
而今年大環境景氣不佳，庫存水位仍高、終端消費力道趨緩，但鴻海中秋分紅獎金並未縮水，調薪部分也持續檢視，而這次傳出預計平均調薪4%，最快將於今年底或明年初執行。為此，鴻海並未評論此事。但據了解，這項加薪計畫並不是齊頭式的，將依不同事業單位及個人考績不同而有所調整。