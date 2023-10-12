曾說不洗牛仔褲！Levi's執行長親曝「超神清潔法」 整件穿進浴室
美國知名品牌Levi's以牛仔褲聞名國際，首席執行長（CEO）伯格（Chip Bergh）曾在2014年表示，自己從來不會洗牛仔褲，讓部分人更加深信保養牛仔褲的祕訣就是「別洗它」。不過，近日伯格澄清他從未建議大家不要洗牛仔褲，而是要避免用洗衣機清洗，更透露他獨特的牛仔褲洗法，就是將褲子穿進浴室洗。
記者賴禹妡／綜合報導
伯格近日在CNBC節目上指出，「真正喜歡牛仔褲的人會告訴你，永遠不要把牛仔褲放進洗衣機」。這樣做不但能友善環境，更能延長牛仔褲壽命，因為牛仔褲產業消耗了大量的水資源，一半是用來種植棉花，另一半則是消費者將牛仔褲丟進洗衣機清洗。
伯格透露，當他看見牛仔褲上出現污漬時，不會將整件褲子丟進洗衣機洗，而是親手進行「局部清潔」；但若是牛仔褲已經髒到需要徹底清潔，他就會整件穿上並走進浴室，像在洗澡一樣用肥皂清潔牛仔褲。
許多人擔心牛仔褲長期沒清潔會滋生細菌，伯格建議大家可以每個月定期將牛仔褲放進冰箱冷凍庫除菌，同時也可以擺脫異味。不過，德拉瓦大學微生物學家史蒂芬（Stephen Craig Cary）曾直言，許多細菌能在極低溫環境下存活，等到環境變暖後再重新繁殖，因此他建議要不就是將溫度提高到攝氏121度殺菌至少10分鐘，要不就是將牛仔褲直接丟進洗衣機清洗。