只送不賣！華航2024年月曆化身旅遊繪本 　「動物旅人」漫遊世界

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球旅遊快速回升之際，華航乘載無數旅人心心念念的旅遊篇章，1月由台灣特有種台灣黑熊及馬祖代表黑嘴端鳳頭燕鷗變身攝影師，結伴同賞世界15大奇景之一的藍眼淚，意味從台灣開啟年度新旅程；2月飛往越南中部的峴港，來到世界文化遺產的峰牙己榜國家公園，跟著越南國寶金絲猴，飽覽鬼斧神工的絕美秘境；5月春暖時節，與聰明的小狐狸直飛捷克布拉格，同遊舊城廣場，欣賞巧奪天工的歷史工藝天文鐘。
7、8月迎來盛夏旺季，從美西舊金山追隨加州灰熊來到優勝美地國家公園，與大自然對話，或是跟著頭戴紅花的馬來西亞國寶馬來貘，造訪檳城姓氏橋，體驗水上人家；11月與泰國精神象徵的大象共遊清邁，在宗教與藝術文化交融的白廟前祈求諸事順利；12月是充滿祝福的季節，日本文豪筆下的橘貓悄悄爬上隅田川橋上，伴著東京晴空塔，歲末感恩之際也殷盼新年。
本次月曆還隱藏驚喜彩蛋，封面的台灣黑熊、3月的墨爾本藍背企鵝及 11 的清邁大象都背上了華航今年最新推出的「永續救生衣包」，搶眼的時尚外觀及實用性在動物旅人身上毫無違和感，也別出心裁地帶出華航實踐永續循環的理念。
華航2024年掛曆及桌曆採一致的視覺呈現，依使用慣性設計不同版型及功能性，兼具實用性及視覺美感。華航表示，月曆只送不賣，一直廣獲各界好評，蔚為航空業經典傳承，2024年插畫風格月曆將再掀收藏風潮，也希望藉此鼓舞喜愛並支持華航的夥伴，都能用自己的姿態與華航一起漫旅世界。