綠委質疑共機利用民航機混淆偵防？軍方打臉：重疊只0.3秒
軍事粉專「Taiwan ADIZ」上月指出，共軍運9通信指揮機利用國泰航空民航機掩護，躲在民航機底下企圖混淆我方偵別、躲避偵察。對此，國防部副部長柏鴻輝今（12）日澄清指出，當天兩架飛機飛行高度相差約6000英尺，共機與民航機「僅重疊0.3秒」，國軍對此均能以各種方掌握、應對。
記者呂炯昌／台北報導
國防部長邱國正今日赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。邱國正午後另有公事，向立院請假，改由副部長柏鴻輝列席備詢。民進黨立委劉世芳、林靜儀關切軍方對共機緊貼民航機飛行有無應處方式，過去是否發生過？曾是IDF經國戰機飛行員的柏鴻輝表示，當天共機與民航機飛行高度落差約6000英尺，與民航機重疊時間很短暫，「僅重疊0.3秒」。
柏鴻輝指出，如果要偽裝飛行，偽裝機從基地起飛時就會保持靜默，在雷達上是看不見光點的，「過去我也這樣飛過」，他指出這並非第一次，台灣和對方都曾這樣做過。
立委質疑共機用民航機掩護的訊息為何透過媒體發布？柏鴻輝表示，共機如果一路偽裝並抵近民航機，航管會提醒民航機有不明機接近，且台灣附近為繁忙空域，不止台灣在看，全世界都在看，例如可透過軟體「Flightradar24」之類的軟體掌握班機動態。
立委詢問現在是共機貼民航機，以後是共艦貼漁船，國軍處置的SOP為何？柏鴻輝強調，任何軍事武器系統都有訊號源，所有軍事行動也有強點、弱點，要發現弱點就得倚靠平時情資蒐整，國軍都會去掌握，在戰術上運用在空機監控，如果來不及就以飛彈追監，海面目標則透過岸置飛彈監控。