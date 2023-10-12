星巴克飲品免費送《紀念小熊》杯塞！今起還有「買1送1」連喝20天
星巴克超萌杯塞來了！延伸25週年的紀念小熊公仔，推出「Bearista小熊杯塞」，自10月16日起，單筆消費滿350元即可免費獲得一個，共4款不同款式，採用盲盒方式隨機贈送。同時，星巴克「數位體驗活動」也於今起登場，完成指定小遊戲，可天天抽買1送1優惠券，連續20天半價爽喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
星巴克歡慶25週年，推出「歡慶Bearista小熊杯塞」滿額贈活動，自10月16日起，單筆消費滿350元即可獲得一個，共有4款造型，採用盲盒方式隨機贈送。小熊杯塞造型，分別手持「星」、「巴」、「克」字體以及隱藏版25週年LOGO，無論是紀念收藏或是實際使用都相當可愛。
杯塞單筆消費不累贈，且「折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用」、「不適用於外送外賣」、「紙本飲料券不可參加滿額贈」數量有限，現場贈完為止。
同時，星巴克「數位體驗活動」也於今起登場，只要在10月12日至10月31日前，進入活動頁面，完成星巴克小測驗，就可以抽取專屬優惠券，天天有機會用買1送1爽喝飲品，兌換期限為獲券日2天後，最後兌換至11月2日，每日兌換時間為上午11點至晚上8點。
此外，7-11也推出超萌《新楓之谷》杯塞，5款不同造型有菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾，在10月4日至10月31日限時4周，到門市買CITY系列大杯以上指定品項任4杯（含CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶、珍珠指定商品、不可思議咖啡），就可隨機免費獲得1款，全台限量30萬個。