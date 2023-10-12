DAWN分手泫雅後爆出罹患罕見疾病！突然跑去當兵「低調當替代役」
韓星DAWN（曉鐘）去年11月跟愛情長跑7年的泫雅和平分手，消息震驚各界，今（12）日他又突然宣布「已經入伍」，根據《mydaily》採訪顯示，DAWN因為患有嗜睡症，所以年初已確定判為替代役兵種。
記者陳雅蘭／綜合報導
DAWN突然在IG限時動態表示：「大家好，我是DAWN，以有點突然的消息向大家問好！從今天開始，我將作為社會服務人員履行兵役義務。因為想安靜的入伍，所以沒能提前告訴大家，請多多諒解。在放下可惜的心情進去之前，至少要這樣表示一下感謝，謝謝一直支持我的粉絲們，我會健康的結束服役回來的，提前完成的作品會陸續公開，敬請期待。」
根據《mydaily》報導，因為此前DAWN跟公司都未提及當兵相關事情，消息令大眾錯愕，DAWN的友人就表示：「從調整服役的時間開始，DAWN就希望能低調、平凡的入伍。」DAWN也確定被分配到江南區廳當替代役。
媒體也公開DAWN今年年初就被判定為替代役，因為DAWN從很久以前就患有嗜睡症，加上嗜睡症普遍症狀包含過度嗜睡、猝倒、產生幻覺、睡眠麻痺、夜間睡眠障礙等，DAWN身邊友人為此非常擔心，這也可能是他當替代役的其中原因。