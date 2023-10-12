名家論壇》鈕則勳／綠白夾擊　藍已坐困愁城？

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吾人雖可以理解侯陣營不想順著柯的出牌回應，一則是目前民調確實是柯比侯強，比民調對侯較不利，二來是怕陷在柯所設定的戰場中，但就算陷入柯P比民調的戰場中，侯陣營仍可謀劃出以民調為主的幾種談判方式與對案。第一，侯可建議除了比民調外，也要比政黨總體實力，或政黨支持度，各佔一半比例來決定正副 ; 第二，侯也可建議比兩次民調，來決勝負 ; 第三，侯還可建議比民調的結果不公開，以利繼續協商，以免綠軍見縫插針 ; 第四，更可建議比民調，但調查期間、執行機構、題目排序、形式（市話、手機、網路的調查比例）由侯營決定，或藍白各主導兩項。這些都是「對案」，有談判對案，便能夠討價還價，能夠討價還價，藍白就有溝通，就有妥協，甚至互信。
況且國民黨一直認為總體政黨的權力結構遠遠強於民眾黨，而且侯是美國可以充分接受的人選，畢竟侯的行為可以預測，風險比賴低得多，特別是侯當選還可能搭起和對岸溝通的橋樑，符合美國利益，這當然是侯相對的優勢也是權力資源。既然有相對優勢與權力資源，侯營何不乾脆就順著柯所提的民調，依照其上所提的戰術來提對案，開啟整合進程 ; 即便侯所提的理念價值等合作論述有其正當性，柯Ｐ也未必會反對，但這些論述並竟不是談判的對案，就算藍白對侯所說的內容都有共識，那要怎麼合？或決定誰是正的？還是無解。
所以侯營只能提出對案，也開價，如提議和柯比政黨總體實力，決定正副，來和他討價還價，若是真找不到另外的對案和柯進行討價還價，侯就要認真思考比民調的可能性，就算可能會陷入柯所設定的戰場中，但未必不能在這個戰場中，以藍軍的權力資源優勢，搭配談判策略來獲得最後的勝利。但侯若是都不做，還是在說要談理念，柯便能達到三效果。第一，若藍白最後仍無法合，柯便會把合作破局責任推給侯 ; 第二，侯不在民調上回應會被認為「不敢比民調」，不利的耳語便會擴散，「柯老二、侯老三」的印象就會更形確立，更會衝擊侯「鐵漢、硬漢」有Guts的人設。第三，柯的政治能量就會因此更強，甚至自由度更高，就算藍白合破局，柯還可能找郭台銘結盟，甚至操作侯與韓國瑜的關係，侯被邊緣化都有可能。
特別是美麗島民調顯示，侯的支持度又輸給柯，除了是無法提出有效談判對案和柯博弈之外，民進黨賴清德陣營也開始反守為攻，特別是賴已經開闢了三大戰線—藉lin bay好油翻車化被動為主動、藉潛艦案來質疑藍軍疑涉洩密、藉早年影片來突顯賴自己悍衛軍購預算的愛台表現。以lin bay好油翻車來說，國民黨原本攻堅火力除了會受限制之外，民進黨更能藉版主疑自導自演，來推翻該社群之前對政府雞蛋政策的質疑，更讓藍軍陷入被動。
至於吵得沸沸揚揚的潛艦案，坦白說，鮮少民眾會清楚其中脈絡與到底發生了什麼事，但綠軍只要隱約的帶到有人洩密或扯後腿，矛頭便會指向藍軍，甚至又會上綱到「愛台、賣台」的意識形態層級，綠軍更可順勢採取抹紅戰術，給國民黨貼標籤 ; 無獨有偶，日前民進黨中執會中也播放指稱國民黨阻擋軍購，賴和藍委唇槍舌戰的影片內容，當時「滿滿膠原蛋白」的賴清德釋出影片，勢必有「濃濃抗中保台」之意圖，不只想凸顯自己愛台，更想貼國民黨「聯中制台」標籤，重啟「抗中牌」的操作。
針對賴陣營反守為攻、不斷變陣，與柯文哲的強攻民調決勝負，藍軍已然腹背受敵，再加上日前宣稱已超過連署門檻的郭台銘，情勢更不利於國民黨 ; 若國民黨只想以拖待變，不想和柯談民調，或對於賴營的變陣，只能以號召國民黨執政縣市串聯雙十節升旗，來對抗賴與民進黨想爭取中華民國話語權，又或只認為侯與韓國瑜合體便會加分，而沒有其他有效的戰略的話，恐怕連同溫層都會越來越小，畢竟國民黨其上兩種操作頂多只能鞏固深藍基本盤，而無法拓票到中間及年輕選民，屆時又加上藍白合破局的話，接下來可能面臨的就是棄保之嚴峻考驗了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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