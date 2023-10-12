國慶焰火提早放、無人機喊卡！多項缺失遭砲轟　慶籌會晚間致歉了

藍白將談合作　黃士修曝郭台銘最大優勢：已經拿到基本門票

▲郭台銘競辦發言人黃士修。（圖／記者陳明安攝，2023.10.12）
▲郭台銘競辦發言人黃士修。（圖／記者陳明安攝，2023.10.12）

記者邱新博／台北報導

藍白合進度備受外界關注，柯文哲、侯友宜競辦已經確定14日下午將會面談合作，藍營由侯辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，白營則是柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出面會談。對於藍白將談合作，郭辦發言人黃士修表示，雙方所提條件不對盤，樂見在野任何陣營合作，但不會是國民黨設定的框架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》的新節目《鄉民大學問》，由藝人郭子乾主持，邀請柯辦發言人陳智菡、郭辦發言人黃士修、民進黨高雄市議員黃捷，大學生代表白白、Chris等一同討論熱門政治議題。

近日鴻海創辦人郭台銘的聯署進度數字眾說紛紜，一度出現已達60萬份；黃士修今天說，官方數字是超過30萬份，「已經拿到基本門票」。黃士修說，郭台銘的優勢在於掌握最多中間選民，侯友宜的支持度目前小於國民黨的基本盤，侯友宜也跨不出基本盤，所以就想要蠶食鯨吞郭台銘的中間選民選票，更想要吸收柯文哲當副手。

黃士修說，他認識柯文哲好幾年，真的覺得不要這樣消費柯文哲跟郭台銘，政治是談價值跟理念，不是權力分配，但有一些白目藍委說賞幾個部會給柯文哲，當選6000多個位置隨便挑，來當副手，這就是分贓，也是郭台銘跟柯文哲最厭惡的，也背棄中間選民的期待。

黃士修繼續批評，國民黨不是說設定侯柯配，郭台銘退選但郭台銘要出錢幫忙，「國民黨吃人夠夠、不夠意思，如果一直強推侯柯，也不想想，如果柯被吸收，柯粉會暴動。」到時候1+1會不會大於2不知道，搞不好還小於一。

至於郭台銘會不會被邊緣化？黃說，現在還在衝高連署，「1份變成百萬份的希望」，這段時間社會大眾對於郭台銘團隊做的事還是有正面回饋，郭台銘6、7月就提政策，當時郭還沒參選、黃士修也還沒進郭辦，但政策比國民黨還完整。做這麼多苦工社會大眾都有看到，也是選民之福，但國民黨還是想要併吞民眾黨、強押郭台銘，「強摘的果子不會甜。」

《鄉民大學問EP.10》將於今天晚上7點直播，直播連結請看此。
 

整合無望？誓言衝刺到連署最後一刻　郭台銘：我絕對是玩真的

趙少康提「核四評估重啟」政見　黃士修狠酸：完整跟隨郭台銘主張

郭台銘才稱「連署超過5、60萬份」下秒又否認　黃士修澄清致歉了

偕賴佩霞參加北市府國慶升旗　郭台銘：在野整合馬上撥雲見日

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞