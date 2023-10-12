藍白將談合作　黃士修曝郭台銘最大優勢：已經拿到基本門票

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近日鴻海創辦人郭台銘的聯署進度數字眾說紛紜，一度出現已達60萬份；黃士修今天說，官方數字是超過30萬份，「已經拿到基本門票」。黃士修說，郭台銘的優勢在於掌握最多中間選民，侯友宜的支持度目前小於國民黨的基本盤，侯友宜也跨不出基本盤，所以就想要蠶食鯨吞郭台銘的中間選民選票，更想要吸收柯文哲當副手。
黃士修說，他認識柯文哲好幾年，真的覺得不要這樣消費柯文哲跟郭台銘，政治是談價值跟理念，不是權力分配，但有一些白目藍委說賞幾個部會給柯文哲，當選6000多個位置隨便挑，來當副手，這就是分贓，也是郭台銘跟柯文哲最厭惡的，也背棄中間選民的期待。
黃士修繼續批評，國民黨不是說設定侯柯配，郭台銘退選但郭台銘要出錢幫忙，「國民黨吃人夠夠、不夠意思，如果一直強推侯柯，也不想想，如果柯被吸收，柯粉會暴動。」到時候1+1會不會大於2不知道，搞不好還小於一。
至於郭台銘會不會被邊緣化？黃說，現在還在衝高連署，「1份變成百萬份的希望」，這段時間社會大眾對於郭台銘團隊做的事還是有正面回饋，郭台銘6、7月就提政策，當時郭還沒參選、黃士修也還沒進郭辦，但政策比國民黨還完整。做這麼多苦工社會大眾都有看到，也是選民之福，但國民黨還是想要併吞民眾黨、強押郭台銘，「強摘的果子不會甜。」
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