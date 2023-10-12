中市靜城專案成效不佳？　議員批不夜城

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陳俞融指出，市府專案報告中，提到今年度有設置租用20組智慧型監錄設備，6-10個月租期，設置地點從北區、西、東南區等舊市區、以及山線海線如豐原龍井等區都有設置，佈設地點依照警政通報、陳情地以及用電狀況滾動調整，目前已規劃400餘萬元經費執行智慧監錄站。但陳俞融說，依照民眾反映服務處狀況及現場觀察北區道路現況，這些噪音防制作為恐怕不夠。
陳俞融提到，看到智慧型監錄設備成效，今年度截至9月30日至，智慧型監錄站查獲159件違規車輛，有噪音污染之虞1,574件噪音車輛，後續將依規裁罰或通知到檢。若以實際查獲違規車輛159件來看，平均每個月查獲17.6台，等於1台智慧型監錄設備平均只查獲不到一台噪音車輛，成效實在不佳，代表力度及設置地點還是要再增加。
陳俞融以北區為例，提到其中一台智慧型監錄設備就設置在崇德路一段，但北區不只有這一處是噪音車行駛路段，其他包含重要幹道如中清路、進化北路，皆為民眾反映熱點，然而看到智慧型監錄設備設置地點原則，為易飆駕路段、山區道路、跨區重大幹道，其中山區道路根本少有民眾居住，為何成為設置地點選擇之一，批評市府變相浪費資源配置。
陳俞融建議，為了讓靜城專案成效增加，市府要加強執行噪音稽查，並確實在每處告示牌面實施噪音執法，才能讓民眾知曉該處會執法，注意自身車輛噪音，落實告示牌警示效用。