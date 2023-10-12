債務糾紛聚眾警所前抗議　警方強勢逮捕並澄清非員警欠債

中市靜城專案成效不佳？　議員批不夜城

▲議員陳俞融質疑，環保局的靜城專案無法有效遏止噪音車輛持續馳騁在深夜的街道上。(圖／柳榮俊攝2023.10.12)
▲議員陳俞融質疑，環保局的靜城專案無法有效遏止噪音車輛持續馳騁在深夜的街道上。(圖／柳榮俊攝2023.10.12)

記者柳榮俊/台中報導

台中市議會(12)日進行稽查噪音車輛成效及精進作為專案報告，市議員陳俞融指出，許多民眾反映，台中晚上，就成為「不夜城」，街道上車輛噪音此起彼落，質疑環保局的靜城專案無法有效遏止噪音車輛持續馳騁在深夜的街道上。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳俞融指出，市府專案報告中，提到今年度有設置租用20組智慧型監錄設備，6-10個月租期，設置地點從北區、西、東南區等舊市區、以及山線海線如豐原龍井等區都有設置，佈設地點依照警政通報、陳情地以及用電狀況滾動調整，目前已規劃400餘萬元經費執行智慧監錄站。但陳俞融說，依照民眾反映服務處狀況及現場觀察北區道路現況，這些噪音防制作為恐怕不夠。


陳俞融提到，看到智慧型監錄設備成效，今年度截至9月30日至，智慧型監錄站查獲159件違規車輛，有噪音污染之虞1,574件噪音車輛，後續將依規裁罰或通知到檢。若以實際查獲違規車輛159件來看，平均每個月查獲17.6台，等於1台智慧型監錄設備平均只查獲不到一台噪音車輛，成效實在不佳，代表力度及設置地點還是要再增加。


陳俞融以北區為例，提到其中一台智慧型監錄設備就設置在崇德路一段，但北區不只有這一處是噪音車行駛路段，其他包含重要幹道如中清路、進化北路，皆為民眾反映熱點，然而看到智慧型監錄設備設置地點原則，為易飆駕路段、山區道路、跨區重大幹道，其中山區道路根本少有民眾居住，為何成為設置地點選擇之一，批評市府變相浪費資源配置。


陳俞融建議，為了讓靜城專案成效增加，市府要加強執行噪音稽查，並確實在每處告示牌面實施噪音執法，才能讓民眾知曉該處會執法，注意自身車輛噪音，落實告示牌警示效用。

中市老舊大樓都更　議員：進度緩慢

中市敬老卡年年增加　議員質疑預算不變

連假豪飲差點「喝到掛」　竟「啤酒性低血鈉症」作祟

中捷基層勞工待遇低　議員：離職創新高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞