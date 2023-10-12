吳宗憲真的包100萬！KID婚宴拿到立馬鎖保險箱　隔天衝銀行兌現

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吳宗憲包100萬大禮給KID，由於是開支票，KID笑說，存摺跟刻印章都有帶出來，拿到支票後，立刻鎖進飯店保險箱，隔天馬不停蹄直接衝到最近的銀行兌換，「不多不少，就真的現在紮紮實實說到做到100萬」！由於需要3天作業時間，KID直說：「明天揭曉，如果沒有我會再發臉書！」但他相信吳宗憲一向說到做到。
吳宗憲參加婚宴時，在台上爆料KID參加吳姍儒婚宴，只包了1萬6的紅包，KID尷尬解釋，「因為那時候我只有跟吳姍儒吃過一次飯，我想說我包這個禮數差不多吧」！加上他還有上台幫吳姍儒獻唱，覺得禮數應該有到位。
KID婚禮也特別留位置給已逝藝人小鬼（黃鴻升）。當天小鬼一家包括爸爸、妹妹、妹婿及外甥都到場，KID表示私下就有跟小鬼家人們聯絡，「有特別留很重要的位置給他們」。他平常就和小鬼家人都有聯繫，至於對方心情，KID認為就不要再打擾比較好。
三立電視今年再度承辦「第58屆金鐘獎頒獎典禮」，將分別於10月20、21日舉辦，三立電視今年11項金鐘入圍，包括《大嘻哈時代2》入圍4項、《綜藝大熱門》入圍3項、《回到小學那一天》入圍2項、《綜藝玩很大》入圍2項，也是有線電視入圍最多金鐘獎的電視台。