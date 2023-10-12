NBA／詹皇、AD都輪休！Russell、Vincent合砍39分率領湖人勝國王
NBA熱身賽近日在拉斯維加斯（Las Vegas）正式展開，12日賽程由洛杉磯湖人對陣沙加緬度國王，此戰湖人主將LeBron James、Anthony Davis與Austin Reaves等主力都高掛免戰牌，但仍靠著D'Angelo Russell轟下全場最高的21分與新同學Gabe Vincent拿下18分，帶領湖人以109:101戰勝國王。
記者張志宇/綜合報導
湖人在首節就取得30:28領先，但在次節遭到國王反超，上半場結束國王51:50領先湖人，此役勝負分水嶺出現在第三節，湖人打出40：28攻勢，一舉將領先優勢擴大到雙位數領先，在末節也穩住領先腳步，終場就以109:101，8分之差收下勝利，目前熱身賽戰績為2勝1敗，國王則是吞下2連敗。
其中休賽期從熱火以3年3000萬美金轉戰湖人的新同學Gabe Vincent，全場12投7中、三分球更是4中3，攻下18分，也宣告他在新球季能為湖人在外線提供可觀火力。
湖人D'Angelo Russell同樣也繳出高效表現，全場12投8中，三分球5中2，投籃命中率高達6成6，轟進21分；國王方面，De'Aaron Fox拿下18分、5助攻、中鋒Domantas Sabonis雖僅拿下10分，但抓下16籃板為全場最多。