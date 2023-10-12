這原因！外銀估日央行不急著改變超寬鬆政策 日圓第4季仍有貶壓
今（2023）年以來日本經濟明顯復甦，日股也成為全球股市優等生，但這是否只是曇花一現？星展集團資深經濟學家馬鐵英今（12）日表示，日本經濟今年確實表現不錯，星展也上修日本今年經濟成長率至2%，主要因日圓貶值帶來的出口及製造業復甦，但在通膨及薪資水準尚未達到日本央行目標前，預期日本央行也不急於收回超寬鬆貨幣政策，加上美國短期利率仍將維持高檔，日圓第4季貶值壓力仍還是存在。
記者顏真真／台北報導
馬鐵英指出，星展最近也上修日本今年經濟成長至2%，這與IMF預估值一樣，確實是比較亮眼的數字，也比韓國、台灣要高，主要大部分原因在於日圓貶值帶來出口及製造業復甦，日本央行也表明，日圓貶值對日本經濟整體淨影響為正，這部分星展也同意，也有看到日圓貶值對日本出口的正面影響。
雖然日圓貶值抑制日本國內消費，但在正負相抵之下，正面積極影響還是大，短期日本經濟表現也比預期來得到，但會不會只是曇花一現？馬鐵英認為，這要觀察日本央行的「再通膨」實驗是否成功，日本央行花費10時間從2013年開始進行「再通膨」實驗，透過超寬鬆貨幣政策拉抬薪資上漲及讓經濟走向正向循環。
馬鐵英認為，目前看來日本央行的「再通膨」實驗有初步效果，日本薪資、通膨是有上升，只是還沒達到日本央行期待理想目標，包括核心通膨及薪資成長，因此，日本經濟是否持續復甦還要再觀察，在「再通膨」實驗完全成功前，日本央行不會很快結束超寬鬆貨幣政策。
馬鐵英預估，要等到日本薪資成長達到3%以上、通膨穩定在2%，日本央行才會完全收回超寬鬆貨幣政策。因此，在日本央行不急於收回超寬鬆貨幣政策下，日圓兌美元很大程度取決美元走勢及美國利率變化，在預期美國短期利率仍將維持高檔及長天期公債利率仍有上行之下，短期日圓仍有貶值壓力，今年第4季貶值壓力仍是存在。