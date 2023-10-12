楊謹華全家福2正妹露臉 高顏值女兒是《愛我》雙胞胎
楊謹華在迷你影集《看看你有多愛我》升格媽媽，育有獨自撫養一對正值高中叛逆期的異卵雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，楊謹華主動向劇組提出請求，希望能在開拍前有1趟母女間的小旅行，她說：「我們從下午5點開始採買食材、做菜、一路吃飯聊天到凌晨，無冷場的談話，彷彿很像是認識許久的姐妹。」3人合體更是高顏值母女檔。
記者羅凌筠／綜合報導
《看看你有多愛我》劇情描述網紅媽媽怡安獨立撫養雙胞胎女兒長大，姊姊凱希甜美討喜，5歲時意外與怡安成為知名的親子網紅；妹妹莉莉害羞內向，成為無人知曉的另一名女兒。楊謹華並非首次接演母親角色，挑戰接演的原因是被故事的母女情吸引，她表示：「怡安面對的衝突最原始是來自母親的壓力，對母親又愛又恨，卻始終沒有解決；不僅上對母親，她還要下對個性迥異、正值青春期的雙胞胎女兒，同時她又希望能為自己的人生想出路。」夾雜在這麼複雜的難題跟情緒中，「讓我意識到該來好好面對母女這個課題了！」
林思廷、詹子萱回想跟楊謹華的初見面，異口同聲地表示跟媽媽相處起來很自在輕鬆。林思廷興奮直呼：「謹華姐是我的偶像！一直很期待去旅行的日子，本來以為會很緊張，看到謹華姐之後反而很放鬆，她有一種令人安心的能力。」詹子萱更大方示愛：「我覺得我好愛媽媽喔，以前透過螢幕會覺得有些距離感，實際相處之後完全沒有，在她身旁就莫名地有一種安全感，什麼都能聊，誰能不愛她！」
迷你影集《看看你有多愛我》日前已正式開拍，監製暨導演葉天倫、監製葉丹青率金鐘編劇范芷綺，以及主要演員楊謹華、林思廷、詹子萱、狄志杰、李宗霖於拍攝場景舉行開鏡儀式。導演葉天倫表示：「從《雙城故事》到《戒指流浪記》就一路跟編劇范芷綺合作，這次是她的首部原創劇本，描述網紅親子關係間的相愛相殺，劇情與角色都相當立體有層次，期待這部作品的呈現。」