iOS 17變超神！影片關鍵字可搜、「一鍵」合併重複項目容量大釋放
蘋果上月釋出最新作業系統iOS 17，加入許多亮眼功能，像是聯絡人海報、語音訊息轉文字、待機模式、NameDrop等，其中「相片」App也有不少實用小功能加入，像是影片可以用關鍵字搜尋，且重複項目可「一鍵」按下後讓空間大釋放。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17在相簿內不僅可以辨識親友，家中的毛小孩也能被歸檔，此外，取用權限更完善，如果有其他第三方的App想要取用你的相簿圖庫時，會先展示照片圖庫的細節資訊，包括分享幾張照片，以及有哪些照片會被分享等，如果同意app 取用才會發送。
另外，影片的搜尋能力也進化，可以透過關鍵字搜尋影片，《NOWnews》實際測試使用「笑聲」、「哈哈」、「鼓掌」等可以出現有相關聲音的影片，但如果想要找某一支有車子的影片，則所有照片、影片都會一起羅列出來，目前看來搜尋結果還不是很完美。
不想要手機內重複的照片或影片浪費空間，可以到相簿內合併重複照片或是影片，系統會保留一張，另一張會移到最近刪除的資料夾內，等時間到就能一口氣清光光，讓手機容量大釋放。合併路徑：照片→相簿→合併→合併完整副本，即可完成。