竹市府用大數據提升交通效率！重整經國路時制行車速率提高28%

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交通處長倪茂榮表示，經國路號誌時制已多年未進行整體改善，行車效率大幅降低，例如中華路與頭前溪橋車流量龐大，道路容量與綠燈時間明顯不足，車流常回堵至經國路與中華路口；公道五路口左轉經國路往香山地區方向，車流量大，左轉秒數不足，未能有效紓解左轉車流；經國路行經東大路、中正路及中華路四段等車流量大的路口，車流續進效率差。
倪茂榮也表示，因長期缺乏詳細交通資料，無法進行整體改善，僅能透過民眾通報進行小幅度修正，因此，市府申請交通部補助，用大數據分析車流特性，並推動經國路全線23處路口時制重整作業，改善整體行車效率，不管對行車、行人都有所益處，經國路也成為示範道路，未來可藉此範例改善更多車流龐大效率低的路段。
倪茂榮補充，9月底已完成經國路時制重整，經模擬軟體及實車測試經國路往北方向尖峰時段行車速率提升10%~28%、通行時間減少約120秒；經國路往南方向尖峰時段行車速率提升6%~11%，通行時間減少約30秒，大幅縮減民眾行車時間。
倪茂榮也表示，10月4日交通部長王國材在經國路與公道五路口視察，市府提出經國路交通安全改善計畫，當下即獲得王部長正面回應，同意補助改善經國路路口安全，市府也正盤點待改善路口，預計10月底前向交通部提出申請，透過時制重整讓車流順暢，改善路口安全，並提升行車與行人安全性。
交通處說明，經國路號誌時制重整，是收集全線23處路口調查交通量、轉向量及車道配置等基礎資料，再利用大數據及號誌模擬軟體分析交通瓶頸，進而提出號誌時制改善方案，確保幹道車流續進、轉向車流紓解效率及最短行人通行綠燈時間，並透過號誌模擬軟體檢核最佳時制設計後，下傳至各號誌化路口，再進行現場觀測及實車測試進行事前、事後績效評估，以達提升行車速率、減少通行時間的目標。
交通處表示，雖然經國路經過重整，已大幅提升交通效率，但還有號誌未整體改善，以及交通工程車流動線衝突、車道配置不佳、缺乏左轉車道及儲車空間不足等瓶頸問題，待交通部核定補助路口安全改善計畫後，市府將蒐集肇事資料、轉向車流量及實景空拍等，重新檢討車道配置、增設左轉偏心車道、行穿線退縮、建置行人庇護島及外推路口轉角人行道等，期望運用數據資料，能加快提升路口安全性，維護行車效率並降低事故發生，也守護行車行人的交通安全。