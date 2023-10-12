以色列人質被扣押生死難料！以軍：哈馬斯很可能把人質藏在地下
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）於7日爆發武裝衝突後，戰火至今仍未停歇，哈馬斯武裝人員攻入以色列境內抓捕了許多俘虜，這些人質被哈馬斯當作與以色列談判的籌碼，也讓問題變得更加複雜。以色列國防軍（IDF）發言人康瑞庫斯（Jonathan Conricus）表示，這些被擄走的人質們可能被哈馬斯關在加薩地區的地下空間內。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列駐聯合國大使周一表示，哈馬斯武裝分子襲擊以色列南部後，在各地劫持了多達150人當作人質。根據《CNN》報導，康瑞庫斯認為，按照理性分析這些人質應該被藏在地下，哈馬斯顯然在發動襲擊前，就同時計畫要抓捕人質，因此應該也會提前準備好藏匿這些人質的地點，以免人質被以色列特情人員救出。
康瑞庫斯指出，儘管以色列過去有一些面對人質問題的經驗，但從未有過類似這次如此大規模的情況，人質問題是個極其敏感且複雜的話題。
至於被問到以色列是否即將出動地面部隊攻擊加薩，康瑞庫斯表示，自己不會透露以軍在這場衝突中的意圖或行動的時程，但很明顯，以色列就是要將「哈馬斯的所有軍事能力從地圖上移除」。
哈馬斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）日前曾揚言，若以色列再對加薩平民發動無預警攻擊，就會開始處決人質。而哈馬斯資深官員里謝克（Izzat al-Risheq）表示，現在談交換人質言之過早，「只有當以色列對我們人民的侵略結束時，我們才會討論這個問題」。