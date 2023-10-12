藍白合動起來了！14日核心幕僚會前會　5大難題要釐清才談得下去

侯友宜（左）與柯文哲（右）是否會整合成一組參選人，是明年總統大選勝負的重要關鍵。資料照片
侯友宜（左）與柯文哲（右）是否會整合成一組參選人，是明年總統大選勝負的重要關鍵。資料照片

記者何哲欣／台北報導

藍白合似乎出現重大進展！國民黨與民眾黨已決定，將在周六下午2點半舉辦「會前會」，國民黨派出總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、黨秘書長黃健庭為代表，民眾黨則派總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊跟辦公室主任周榆修，雙方會面將針對比民調和辯論形式進行討論。

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不過因柯陣營堅持辯論與民調是底線，侯友宜也仍持續照自己步調打選戰，當天傍晚將舉行首場大型造勢，邀集萬人挺侯，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前主席洪秀柱等人都會一起出席，雙方是否還有合作空間，不無疑問，14日的藍白合會前會，至少就有5大議題要討論。

一、要不要辯論？

柯文哲希望可以有先舉辦3場政見辯論會，之後再比民調，不過侯友宜過去兩次參選新北市長，都僅參加政見發表會，並未參加過辯論。反倒是柯文哲兩次參選台北市長，都有過辯論經驗，因此會不會有侯柯辯論，還要討論。即使雙方同意辯論，但要辦幾場、辯論的形式、由哪家媒體協助辦理，也都需要討論。

二、怎麼比民調？

近期關於總統參選人的民調，侯柯互有領先，但差距不大，柯文哲希望由民調決勝負，但柯文哲過去其實也不愛民調，曾直言「民調都是用買的」，國民黨內也有人認為，不該用民調當唯一指標，包括政黨能投入的資源等等，都應該是參考的依據。

如果要單純用民調決勝負，民調要怎麼比？找哪幾家？要用純市話或是加入手機民調？手機佔幾趴？若民調結果是在誤差範圍內，兩人可能只有1個百分比的差距，這樣險勝的結果，另一方會願意服輸嗎？

三、輸的人的角色？

民調決勝負之後，贏的人自然是國民黨與民眾黨聯合推薦的參選人，但輸的人要扮演什麼角色？柯文哲原本的說法是，輸的人就退選，但後來改口，可以由贏的人決定要另外找副手或是找輸的人搭檔參選。但是之所以沒有人想當副總統，就是因為當選後，副總統幾乎沒有實權，要由總統決定，副總統扮演怎樣的角色。

藍白要合作，輸的人不可能完全退出，若輸的人不願當副手，改提出要擔任行政院長、立法院長等要職，贏的人會同意嗎？

四、藍白合作的期限？

藍白要合作，還要確認的一個重點就是期限，也就是是否牽涉到2028年總統大選？若藍白共推參選人，也順利勝選，總統只會當4年嗎？或是2028年仍會競選連任？若這次協調結果，輸的人要等到2032年才能再參選總統，可能也會降低雙方合作意願，畢竟等於未來8年，自己政黨都必須依附另一政黨生存，失去主體性。

不過另一方面，即使談好贏的人只做4年，但4年後人事已非，黨主席可能都已換人，過去承諾的條件，也可能一夕翻盤。

五、藍白合只談總統或包含立委選舉？

藍白合作不只該談總統大選，立委選舉也應該包含在內，畢竟現在有許多選區，藍白都有提名立委參選人。例如台北市第8選區，國民黨提名現任立委賴士葆，民眾黨也由不分區立委張其祿轉戰區域立委；桃園市第5、第6選區，甚至柯文哲的本命區新竹市，都各自有藍白提名的立委參選人，未來不論侯勝出或柯勝出，要幫哪一黨的立委參選人站台？或是允許藍白選民在立委選票可以分裂投票？但若分裂投票，又可能讓民進黨立委參選人得利，也跟藍白合作的目標互相牴觸。

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