藍白合動起來了！14日核心幕僚會前會　5大難題要釐清才談得下去

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一、要不要辯論？
柯文哲希望可以有先舉辦3場政見辯論會，之後再比民調，不過侯友宜過去兩次參選新北市長，都僅參加政見發表會，並未參加過辯論。反倒是柯文哲兩次參選台北市長，都有過辯論經驗，因此會不會有侯柯辯論，還要討論。即使雙方同意辯論，但要辦幾場、辯論的形式、由哪家媒體協助辦理，也都需要討論。
二、怎麼比民調？
近期關於總統參選人的民調，侯柯互有領先，但差距不大，柯文哲希望由民調決勝負，但柯文哲過去其實也不愛民調，曾直言「民調都是用買的」，國民黨內也有人認為，不該用民調當唯一指標，包括政黨能投入的資源等等，都應該是參考的依據。
如果要單純用民調決勝負，民調要怎麼比？找哪幾家？要用純市話或是加入手機民調？手機佔幾趴？若民調結果是在誤差範圍內，兩人可能只有1個百分比的差距，這樣險勝的結果，另一方會願意服輸嗎？
三、輸的人的角色？
民調決勝負之後，贏的人自然是國民黨與民眾黨聯合推薦的參選人，但輸的人要扮演什麼角色？柯文哲原本的說法是，輸的人就退選，但後來改口，可以由贏的人決定要另外找副手或是找輸的人搭檔參選。但是之所以沒有人想當副總統，就是因為當選後，副總統幾乎沒有實權，要由總統決定，副總統扮演怎樣的角色。
藍白要合作，輸的人不可能完全退出，若輸的人不願當副手，改提出要擔任行政院長、立法院長等要職，贏的人會同意嗎？
四、藍白合作的期限？
藍白要合作，還要確認的一個重點就是期限，也就是是否牽涉到2028年總統大選？若藍白共推參選人，也順利勝選，總統只會當4年嗎？或是2028年仍會競選連任？若這次協調結果，輸的人要等到2032年才能再參選總統，可能也會降低雙方合作意願，畢竟等於未來8年，自己政黨都必須依附另一政黨生存，失去主體性。
不過另一方面，即使談好贏的人只做4年，但4年後人事已非，黨主席可能都已換人，過去承諾的條件，也可能一夕翻盤。
五、藍白合只談總統或包含立委選舉？
藍白合作不只該談總統大選，立委選舉也應該包含在內，畢竟現在有許多選區，藍白都有提名立委參選人。例如台北市第8選區，國民黨提名現任立委賴士葆，民眾黨也由不分區立委張其祿轉戰區域立委；桃園市第5、第6選區，甚至柯文哲的本命區新竹市，都各自有藍白提名的立委參選人，未來不論侯勝出或柯勝出，要幫哪一黨的立委參選人站台？或是允許藍白選民在立委選票可以分裂投票？但若分裂投票，又可能讓民進黨立委參選人得利，也跟藍白合作的目標互相牴觸。