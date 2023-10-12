北區二十一里里長背起噴霧機為里民噴藥

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北區目前登革熱確診案例已逾1600例，為增加登革熱防治能量，北區區公所16位里長於10月3日完成6小時噴藥人員培訓取得噴藥人員證照，再加上之前已完訓的5位里長共21位，將投入登革熱噴藥防治行列。
因里長對當地環境及居民習性較熟悉，相信能更精準掌握里內需加強噴藥的地點，讓登革熱防治更全面。黃偉哲市長為鼓勵里長對登革熱防治的投入與付出特別指示，各完訓里長將提供每人1台電動背式噴霧機及防毒面具、護目鏡，讓里長能針對里內高風險屋後溝、防火巷及髒亂處自行加強噴藥防治。
為期掌握防疫時效，因此里長們上週完成噴藥訓練後，即於今日日發送21位里長噴霧機、防毒面具及護目鏡，於公所一樓舉行試機，確保機器運作順暢，為能符合里內環境，深入防疫死角，北區區長李皇興特意請廠商客製化，除原本噴霧機附的60公分的噴管，更訂製了加長版 180公分噴管，讓里長自由選擇使用，針對平常化噴較易忽略的狹小防火間隔及民宅間屋後溝，甚至積水天溝等，都能用加長版噴管再深入狹小死角內噴藥，以期發揮更大的防疫量能，守護里民生命健康。
由里長擔起噴藥領頭羊的腳色，不僅能防治社區內登革熱擴散，更是里內最有影響力的防疫宣導放送頭，里長從自身做起，帶領里民一同了解登革熱防疫的重要性，除市府及公所各單位強力孳清及持續化噴外，里長攜手里民也能為社區內登革熱防治盡一份心力，佈下天羅地網，防堵病媒蚊持續孳生，也期盼結合各里及地方的努力，共同度過今年登革熱難關。