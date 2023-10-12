路樹傾倒造成男子重傷 桃藍議員籲市府割草路樹維護業務回歸里長
10月5日下午1時30分，位於龍潭區美國路的一棵路樹突然倒下，一名餐飲業男員工騎機車正好路過，被倒下的樹木壓成重傷，目前還在林口長庚醫院加護病房救治中。今（12）日桃園市議會民政局工作報告質詢時，多位國民黨市議員建議市府，要求將割草、路樹維護業務回歸里長，以降低成本發揮效率，並增加相關補助經費，避免發生路樹傾倒傷人事件。
記者李春台／桃園報導
市議員徐玉樹認為，目前桃園市各區包括路樹維護及割草業務，由區公所執行，但他接獲反映，位於偏僻地區雜草長得很快，路樹也有可能罹患病蟲害，區公所執行雜草割除及路樹維護，不但成本高、效率也低，經常發現，路邊草長得很高，路樹也因病蟲害導致樹根腐壞、樹幹中空，影響環境美觀，威脅行經人車安全。
「避免路樹傷人事件重演，建議割草等相關業務回歸里長執行」，徐玉樹建議市政府，今後割草等業務改由里長發包，不但可以增進行政效率，在安全及景觀上可以有所保障，他也要求各區公所、各相關單位，加強檢查區內是否有路樹可能傾倒危及安全情形。
市議員周玉琴質詢指出，楊梅地區最近也有多棵路樹傾倒，有民眾轎車被倒下的樹木壓壞，欲申請國賠，卻因天災不符資格。她發現，楊梅區民有路等道路的多棵路樹，被發現樹幹已有嚴重病蟲害現象，可能再過不久樹根就會腐爛倒下，為了安全起見，建議市政府請樹木專家診治，該移除就移除。
市議員陳韋曄、徐其萬等人，針對路樹問題，要求市府增加相關預算，建議區公所開口合約廠商，協助學校清理被強風吹落的樹枝及樹幹。