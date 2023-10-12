▲防「免疫負債」６疾病反撲！醫籲年長等高風險者早打疫苗。

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新冠期間，多數人都有抵抗力：王威傑醫師說明，許多病毒在人體受到感染或接種疫苗後會產生抗體，當有抵抗力的人在總人口的比例中增加到一定程度，該病毒想繼續散播時就很容易遇到「抵抗力人牆」，很難有效繼續傳播，此時稱為總人口已產生「群體免疫」。
而戴口罩、勤洗手、隔離等公衛手段對於阻擋疾病傳播很有效，也能避免如新冠疫情一次性大爆發而拖垮醫療量能，連帶很少看到流感、腸病毒、甚至是一般感冒的蹤跡。
新冠後期，大家都沒有抵抗力時：很多病毒不論是主動施打疫苗或自然被病毒感染，抗體都並非永久，會隨時間減弱，漸漸形成「大家都沒有抵抗力」的情況。再加上太久沒遇到新冠疫情前常接觸的病毒，防疫措施也已因為新冠疫情降溫而放鬆，日前中斷的各種病毒感染也就會捲土重來，就像還債一般且相當猛烈，也因此稱「免疫負債」。
舉例來說：流感很久沒有流行，假如大多數人又沒打流感疫苗，抵抗力隨時間下降，多數人都沒有抵抗力，又因疫情降溫也較少勤洗手、戴口罩，流感一來襲就傳染的到處都是。
小心「免疫負債」６疾病反撲！關鍵：各病毒大家多已不認識。
王威傑醫師表示，免疫負債之下反撲的傳染的疾病，除了並未消失的新冠病毒，其他也包括了流感病毒、紅眼症腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒、諾羅病毒等。
新冠病毒因前幾年疫情相當嚴重，絕大多數人都有施打疫苗，加上病毒不斷演化，已對人體影響較不大，不過還是有傷害身體的可能，免疫力低落者還是得留意。但以其他的傳染病來說，大多數人的身體普遍皆已不認識，就有可能較為嚴重。
簡單４觀念防範「免疫負債」！有疫苗就打，尤其高風險族群。
這些高風險群留意：為防免疫負債，王威傑醫師呼籲，即便新冠疫情降溫，民眾還是應維持良好的防疫措施，定期依個人需求施打疫苗，藉此讓身體重新認識病毒，特別是65歲以上長者、孕婦、BMI超過30，以及癌症、慢性病、腎臟病等免疫力低落族群。
這些疫苗趕快打：疫苗是群體免疫、防範免疫負債最佳方式，如新冠疫苗、流感疫苗，年長者可施打加強型流感疫苗；肺炎鏈球菌疫苗除了防範肺炎鏈球菌，也可以避免流感、新冠肺炎趁虛而入的重症。腸病毒可分很多型，現有腸病毒71型疫苗提供給6歲以下孩童施打，因為較容易重症，成人則多為輕症例如咳嗽、喉嚨痛、腸胃不適。
這些防範措施也做好：其他防範措施也包括勤洗手、感冒或傳染病高峰期時配戴口罩、避免出入人多的公共場所等，以避免自身抵抗力下降時其他病毒找上門。
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