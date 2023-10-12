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T1／特攻主控林韋翰膝蓋動刀確定趕不上開季　設定在過年前回歸

▲林韋翰在幫助新北中信特攻奪冠後，選擇動刀解決左膝傷病，預計趕不上新賽季開季。（圖／T1聯盟提供）
▲林韋翰在幫助新北中信特攻奪冠後，選擇動刀解決左膝傷病，預計趕不上新賽季開季。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻上賽季奪得在T1職籃聯盟的隊史首冠，球隊主控林韋翰在場上攻防兩端都起到決定性的作用。不過在新賽季，球隊可能暫時沒有他在場上坐鎮指揮，這位明星後衛在7月份時動了左膝手術，需要5-6個月的時間恢復，可以確定趕不上開季。

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T1聯盟即將迎來新的賽季，衛冕軍中信特攻（12）今日舉辦開季媒體日活動，外界最關注的還是季後決定動刀、並因此錯過披上中華隊戰袍機會的林韋翰是否已經康復。

「目前已經可以開始慢跑了，開完刀第二周就有自己練投、維持一些簡單的訓練了。」林韋翰表示，自己動刀的切確日期是7月27日，預計完全復原還要2-3個月，希望能在過年前回歸、大概一月份，但還是要尋求醫生和球隊的意見，才能確定時間點。

林韋翰說這次的手術主要是清除膝蓋內軟骨，看之後增生的情況能否能好一些。他也提到，這次大手術所需休養的時間應該是生涯第二長，僅次於自己在裕隆時治療右腳踝韌帶撕裂的手術。

林韋翰在上賽季就因為膝蓋軟骨破裂、髕骨移位而困擾，但因為時逢球隊爭冠關鍵時期，他又不能休養太久。他早已和球隊討論過，希望季後能動刀一勞永逸地解決問題。在開刀後，他個人感覺膝蓋積水的情況有比較好一些，但恢復期較長，無法趕上開季。

「沒有選手想受傷，但碰到了就是盡量去克服，想想自己回歸賽場後要怎麼去幫助球隊。」身為球隊後場指揮官，林韋翰缺陣對於特攻來說是重大戰力折損，球隊設定剛服役完的魏嘉豪新球季必須要承擔起更多責任，後者本人也感謝能獲得教練團信任，得到更多發揮空間，這一季將以贏得最佳進步獎為目標。

「好的球員需要時間來進步，我相信這個賽季嘉豪會進步的很快。」談起陣中小弟，林韋翰給予前者好評：「他平時私下都會來向我請益，很多年輕球員無法認識到訓練的重要性，但嘉豪他自己很渴望成長。」

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