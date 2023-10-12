吳宗憲豪砸4千萬頂下牛肉麵店 交給兒管理感動鹿希派成長
綜藝天王吳宗憲，日前見從小吃到大的台南「老唐牛肉麵」熄燈，豪砸3、4千萬買下整棟餐廳及牛肉麵的配方、技術，並進駐女兒吳姍儒（Sandy）所開設的「無聊咖啡」。今（12）日吳宗憲和陳漢典、Lulu黃路梓茵、KID、謝坤達出席三立電視金鐘入圍分享會，他透露現將店面交給兒子鹿希派管理，「他現在都對外號稱，他是老唐牛肉麵第三代傳人」。鹿希派親自學習煮麵，讓吳宗憲相當感動，「第一次覺得我兒子回來了」！
記者黃盈容／台北報導
吳宗憲兒子鹿希派，過去經常闖禍，曾放話炸政府遭罰50萬，前年又因在路邊抽大麻成分的捲菸被抓。不過，前陣子他參與《嗨！營業中2》，讓人見識他的成長。吳宗憲更有感，去上節目，吃到鹿希派料理的吐司，「我這一生沒有吃過比它更好吃的吐司，然後他們跟我講說是鹿希派做的，我說可能吧，生命就是一點一滴的引導了」。
因此吳宗憲靈機一動，問兒子要不要來管理牛肉麵店，「他真的去學耶，我有感動到」。至於鹿希派是否放棄音樂夢，吳宗憲笑說，「他會在廚房做音樂」！認為時代不同了，一定要斜槓。而除了台南、台北，吳宗憲還計畫要在嘉義擴店。
吳姍儒在東區經營的無聊咖啡，前身是「惡魔島」，吳宗憲表示，從1998年開到現在已25年，未來打算將該店送給吳姍儒，吳宗憲堪稱演藝圈最疼孩子果真無誤。
他今年入圍3項金鐘，但女兒已找了「男神」搭擋，不和他走紅毯。他預計將分別和《綜藝大熱門》陳漢典、Lulu，及《綜藝玩很大》KID、謝坤達走2次紅毯