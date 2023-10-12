名家論壇》黎榮章／大數據分析郭台銘有可能逼和成功？

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再透過QuickseeK快析輿情資料庫對比郭的網路聲量趨勢，近一個月來，郭台銘的網路聲量統計結果和民調一樣，絲毫不見起色，甚至有走下坡的趨勢。唯一一個聲量高峰點是9月14日郭宣布副手人選，當日聲量衝破6.5萬則，但也只帶動一天的討論聲量，而9月底連署開跑，即便他全台廣設連署站，但網路聲量卻無法拉抬，甚至從9月28日開始，單日網路討論量就再也沒有突破萬筆。同時媒體也揭露，郭拚連署的狀況也不盡理想，無論線上線下，郭台銘的人氣始終沒有「熱」起來。
比較賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘四名總統參選人，近一個月的網路聲量，跟民調一樣，郭台銘網路聲量也是墊底。4人聲量由高到低分別是賴清德76.8萬則、柯文哲61萬則、侯友宜54.7萬則、郭台銘43.4萬則。
近來全民熱議的政治話題包括進口蛋以及潛艦洩密，賴清德釋出自己2005年為軍售預算爆粗口影片，引發討論，藍營雖然酸他，但他也為自己賺到「血性男子」等正面評價。柯文哲這段時間雖然出訪美國，但他光靠「藍白民調決定候選人」提議，就讓國民黨上下回應他好多天，引領這段時間的藍白合討論節奏。侯友宜則勤拋政策，包括勞動節全民放假、改革NCC監察院中選會等單位，其他藍營要角如朱立倫、趙少康也積極帶動話題，讓侯持續有聲量曝光，相較之下，在副手之後沒有亮眼話題、又沒有隊友協助拉抬的郭台銘，就顯得勢單力薄。
《左傳》中有一名言「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，凡事都需要趁著一開始的氣勢去做，才容易一舉成功，何況選舉常被形容是「選戰」，選舉的技巧有許多跟作戰概念相通，而氣勢非常重要，這點無庸置疑是選戰、作戰都通用的道理。然而從2019年郭台銘投入國民黨總統初選，與韓國瑜殺到刀刀見骨，民調落敗後郭退黨，進而宣布不連署競選總統；今年歷史重演，郭台銘又投入國民黨初選，最後黨仍提名他的對手，這次郭宣布獨立連署參選，氣勢已「再而衰」，與2019年無法相比。從民調或網路聲量都可看出，郭台銘處於落後劣勢，要談非綠整合，話語權恐怕不掌握在他手上。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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