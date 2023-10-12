肯德基「炸整隻雞」萬聖節回歸！黑皮外衣搭3色沾醬 全台限千組
肯德基「黑皮整隻雞」萬聖節震撼回歸！延續去年咔啦整隻雞獨門炸雞美味工法，今年更首次替隻雞披上黑色外衣，搭配三種詭譎色彩的美味沾醬，有南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬，萬聖節聚會端上桌吸睛百分百，「萬聖節黑皮整隻雞派對餐」10月12日起開放預購，全台限量1000組開搶。
記者鍾怡婷/綜合報導
肯德基「萬聖節黑皮整隻雞」限時登場，不僅直接幫咔啦整隻雞驚喜換新裝，黑色造型在視覺及味蕾上亮眼程度破表100%，更推出三種全新鮮彩沾醬，香醇濃郁的南瓜濃湯醬讓風味更加豐富、全新口感酸甜藍莓優格醬彰顯出炸雞的清爽獨特，色彩鮮艷的甜鹹交錯番茄咖哩醬必吃。
「肯德基黑皮整隻雞」以派對餐的形式登場，包括黑皮整隻雞一隻+中薯兩份+原味蛋撻禮盒+可樂一瓶+3款萬聖節限定沾醬，全台限量1000組，售價899元，將於10月13日早上9點開放預購，需要至少提前一日進行預訂，無論是派對、聚餐、或是家人分享，肯德基萬聖節黑皮整隻雞讓你今年萬聖就醬玩，一起成為全場最驚豔的鎂光燈焦點。
同時，全聯為了迎接萬聖節到來，攜手美祿聯名推出7款新品，囊括千層蛋糕、雲朵蛋糕、舒芙蕾布丁、泡芙到半月燒、銅鑼燒、杯子蛋糕等，以各款甜點的豐富口感滿足甜點控，包裝也換上美祿招牌恐龍，加入萬聖節元素，更添過節氣氛。
阪急麵包則以重磅回歸的限定款「木乃伊巧克力」捎來萬聖節氣氛，巧克力麵包鬆軟可口，特製白皮醬製成繃帶造型，顏值超萌，穩坐最可愛木乃伊寶座，加熱後內餡宛如生巧克力，嘗來別有一番風味，售價30元。還有「黑色派對」、「檸檬糖霜核桃肉桂捲」，從名字到外型都充滿派萬聖節對感氛圍。