民眾辱罵桃清潔隊員三字經挨告 賠償一萬二還要上法治課程
桃園市政府環境清潔稽查大隊八德區蘇姓隊員於今（112）年8月12日沿街收運垃圾時遭受邱姓未成年男子辱罵三字經，憤而向法院提告，10月5日在少年法庭開庭，法官要求邱姓男子當面向蘇姓隊員道歉，並賠償蘇員1萬2000元，雙方達成和解。
記者李春台／桃園報導
環保局表示，今年8月12日下午4時左右，蘇姓清潔隊員在八德區廣興路收運垃圾時，示意請邱姓男子自己將垃圾包丟進垃圾車，引發邱姓男子不滿對其飆罵三字經，蘇姓隊員不甘被公然侮辱，一氣之下告上法院，希望循司法途徑捍衛自身尊嚴。5日在桃園地方法院少年法庭開庭，法官當庭要求邱男須向蘇姓隊員正式道歉，並賠償蘇員新臺幣12,000元，雙方達成和解，且邱男及其監護人還要到法院上法律輔導課程，加強法治教育。
環保局重申，每位清潔隊員在工作崗位上都相當認真盡責，在桃園大街小巷不分晝夜、不畏風雨，做好環境清潔工作，絕不允許隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁，如果民眾逾越這條紅線，絕對依法追究到底，絕不寬貸。同時若有服務不周之處，也請民眾能循正常管道申訴，理性提出建議，環保局一定會虛心檢討改進，符合市民期待。
環境清潔稽查大隊表示，希望所有市民朋友都能體諒2000多位幕後無名英雄的付出及辛勞，彼此將心比心，相互尊重，多點鼓勵，少點責難，因為有清潔隊員的辛苦付出，才讓我們得以享有乾淨整潔的市容環境，在街頭巷尾遇見辛勤工作的清潔隊員時，請不吝嗇向他們表達感謝之意，每一句加油、打氣，都是給所有清潔隊員最大的鼓勵與肯定。