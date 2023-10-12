名嘴金龍浩輕生屍體被發現！曾惹火崔智友韓藝瑟、造謠全智賢離婚

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據悉，金龍浩的記者生涯多半以「報導負面新聞」為主，不論退休前退休後，總是引起公眾人物憤怒，網友也認為他違反新聞產業原則，記者應只進行報導，不該介入太多藝人、運動員的私生活。
金龍浩2019年在釜山海雲台烤肉店喝醉，涉嫌猥褻娛樂場所女職員而被判有期徒刑8個月、緩刑2年；他也曾被爆出威脅藝人醜聞收錢，遭到首爾中央地方法院傳喚調查；今天金龍浩就因涉嫌猥褻案前往釜山開庭，此前突然上傳一段告別影片跟大眾道歉。
金龍浩的告別影片大概內容為「仔細想想，結果都是我的問題，是我做錯了，我沒有好好自我管理，就算我解釋，也只是被當作是辯解。我希望我的消失能帶來和平，留下來的人就好好活著吧。我不希望我的家人、愛人因為我的存在受到傷害，如果我不消失的話，問題會持續下去，所以我決定消失。」他也強調自己從未敲詐藝人，僅是因為同名同姓被誤會，「希望大家能理解，謝謝，再見」。
該影片上傳1小時後立即被下架，金龍浩則在釜山某間旅館4樓輕生，飯店員工發現屍體後立即報警，警察初步判斷金龍浩做出極端選擇，但真正死因仍待調查。
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