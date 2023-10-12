中國若中止ECFA 星展銀估對2大非電子產品影響最大
中國宣布對台貿易壁壘調查延長至2024台灣大選前一天，不排除中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠。對此，星展集團資深經濟學家馬鐵英今（12）日表示，若真的終止，對台灣非電子產品影響比較大，尤其是對中國出口依賴度較高的石化、機械產品，而中國本身受影響相對少一些，主要中國對台進口依賴度較高為電子產品，仍可享有WTO下的免關稅待遇，非電子產品對台進口依賴度低。
記者顏真真／台北報導
對於市場關注中國對台灣的貿易限制，馬鐵英認為，可能發生的時間在明年總統大選之後，中國可能重新審視ECFA早收清單，完全終止機率應不高。不過，如果中國真的終止EFCA優惠條款，相較電子產品仍享有世界貿易組織（WTO）免關稅優惠，對非電子產品影響會比較大，尤其有些非電子產品對中國出口依賴度較高，像是石化類化學產品對中國依賴度35%，橡膠及塑料依賴度29%，機械類26%，因此，石化類及機械類受影響會比較大。
至於其他非電子產品，由於對中國出口依賴度就沒那麼高，像是鞋帽、紡織類依賴度只有15%，尤其台灣紡織廠商過去積極分散供應鏈布局及出口市場，對中國出口依賴度下降很多，而食品、農產品對中國出口依賴度也較低，主要也是與過去中國陸續對台灣農產品進口進行管制有關，台灣農產品對中國依賴度也下降很多。