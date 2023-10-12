《天堂》國際服全新特化伺服器「夢幻之島」！10/12正式上線

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《天堂》國際服REMASTERED版本，全新特化伺服器「夢幻之島」於2023年10月12日至2024年1月11日開放！特化期間「殷海薩的祝福」掉落率提升2倍，搭配加成藥水使用最高可提升至350%！此外，獨家台灣主題地圖，有機會打到稀有龍武！為歡慶伺服器登場，官方也舉辦一系列活動。
🟡經典復刻 GM同樂會
📍抓捕金幣小偷，於指定活動時間，GM將放置最多100萬金幣於NPC身上，並透過線上廣播透漏玩家地圖線索，同時官方粉專小編也會與玩家即時互動，一起尋找百萬金幣、實現一秒暴富！
📍BOSS巡村，於指定活動時間，GM將放置BOSS於「說話之島村莊」及「奇岩村莊」，由小編號召線上玩家，組隊屠殺BOSS，回憶經典同樂的玩法。
🟡衝榜拚神話級武器 排行榜英雄大賽
於10月12日至11月16日期間挑戰排行榜，最後一日將計算並給予前三名玩家高級獎勵，第一名「+0神話級武器」*1、第二名「+2傳說級武器」*1、第三名「+0傳說級武器」*1，依玩家職業給予對應武器，武器皆可交易。
🟡首場攻城戰 真正的王者
於10月29日，晚間8點至9點，舉辦首場攻城戰，成功佔領的血盟全員提供「守護星的變身戒指箱子」*1，開啟可獲得「守護星的變身戒指(30日)」可變身成「鋼鐵騎士阿頓」、「黑暗之星宙斯」等夢幻變身，讓打怪練功更強大。
🟡練功刷怪歡樂送
📍想練功的玩家，加入血盟就對了！於10月12日至11月16日，Lv.30至Lv.85玩家加入血盟，享有經驗值加乗最高4500%的亞克祝福BUFF，三名同血盟成員在線，即可發揮效果。 Lv.60(含)以上玩家升級，享有最高經驗值BUFF 123%，效果維持3小時。
📍殷海薩的贈禮！於10月12日至11月9日，於每日指定時間，遊戲信箱將發放「殷海薩祝福100%-300%」、「龍之黃寶石」*2~5、「指揮家的成長藥水（活動）」*1~2、「蓮蓉月餅（恢復體力）」*100、「豆沙月餅（恢復魔力）」*50，每次發放數量不盡相同，讓玩家刷怪練功事半功倍！