朱立倫邀韓國瑜當副主席！黃士修曝內幕：告訴他選前這局別想脫身

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黃士修說，但韓國瑜不是想自己攬事情來做，如果朱立倫認為藍白合有共識，韓國瑜自然不會插手，那段期間，國民黨不斷放話藍白先合，「九月談立委，十月談總統」，至於跟民眾黨有沒有共識，答案很清楚，就是一場騙局。
黃士修表示，國民黨強上柯文哲不成，回頭吃韓國瑜和郭台銘豆腐，一下子說要把韓國瑜列不分區龍頭，當立法院長，一下子又說要把郭台銘列不分區龍頭，當立法院長，直言「原來國民黨的不分區是雙頭龍啊」。
黃士修列舉，10月6日，趙少康預告，韓國瑜將與侯友宜同台，接著侯友宜親口證實；10月9日，韓國瑜先一步貼出韓柯合照，驚動黨中央。當媒體問朱，是否有授權韓去見柯？朱拒絕回應；10月9日，侯辦公告將由金溥聰、黃健庭出面協商，排除韓國瑜的角色；10月10日，朱立倫透露已邀韓國瑜擔任副主席；10月12日，朱立倫又爆料，副主席是幾個月前「韓國瑜主動提及」。
黃士修指出，當某些藍營大老瞄準選後權力布局，現在這些動作就是強綁韓國瑜上車，「選前這一局你別想脫身」，韓國瑜是語言的天才，自己愛他不願得罪人，寧可自嘲的幽默，背著石頭唱歌，代表有人替你負重前行，「上一句是什麼，我就不說了，相信韓粉們都看得出來，韓總的真心和無奈」。
黃士修說，韓、郭、柯都不計較得失，願意背著石頭，扛起沉重的責任，但有些人卻像薛西弗斯，永無盡頭而又徒勞無功，「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」。