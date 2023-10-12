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台灣高鐵線上旅展起跑　「住宿、門票、租車」都有送

▲台灣高鐵公司今（12）日宣布，即日起至12月31日止，推出「待玩清單 來真的」線上旅展。（圖／林重鎣攝）
▲台灣高鐵公司今（12）日宣布，即日起至12月31日止，推出「待玩清單 來真的」線上旅展。（圖／林重鎣攝）

記者許若茵／台北報導

台灣高鐵公司今（12）日宣布，即日起至12月31日止，推出「待玩清單 來真的」線上旅展。無論民眾許願清單是「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送門票」還是「搭高鐵．送租車」，通通可以透過高鐵假期主題產品讓願望成真，此外，單筆訂單滿6000元，還可獲得萬國防盜證件包乙個，也另有「飯店聯票65折起」、「國旅聯票75折起」等超值優惠，滿足旅客多元化的旅遊需求。

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台灣高鐵公司表示，高鐵假期「搭高鐵．送住宿」產品網羅全台56家精選飯店，平日搭高鐵從左營至台北，二人成行入住台北凱撒大飯店，每人只要2980元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費享受飯店住宿一晚，；高鐵假期「搭高鐵．送門票」產品則包含高鐵來回車票+九族文化村門票，限量再贈日月潭纜車票券，台北出發至台中，平日只要1400元，相當於搭高鐵就送樂園門票。

持續熱賣的高鐵假期「搭高鐵．送租車｣，則與格上、和運兩大租車公司合作，讓旅客搭乘高鐵列車快速抵達台北、台中、嘉義、台南以及左營等高鐵車站後即可輕鬆取車、自在出遊。既可以免去長程駕駛的舟車勞頓，更可以保留充裕時間，享受在地自駕出遊的愜意自在。以台北出發至左營為例，來回高鐵車票+36小時租車，平日兩人出發每人只要2980元，相當於買來回車票就送租車。

台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期，同時也推出「彩繪列車假期」、「睡飽吃之旅」二項最新產品；其中「彩繪列車假期」產品規劃4大主題、共18條專屬行程，再加碼贈送台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名商品，每條行程更特別安排，讓旅客都有機會能夠搭乘到彩繪列車，。

「睡飽吃之旅」產品特別與全台25家飯店合作，將早餐升級為午餐，可以睡到自然醒，起床後再享用午餐。以二人同行，台北出發至台南入住台南榮興金鬱金香酒店為例，產品含高鐵來回車票+享用午餐至14:00，每人3040元起。

而針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵「瘋玩秋冬旅遊季」飯店聯票及國旅聯票優惠專案，精選全台超過170家飯店，加購高鐵票享7折起優惠，其中，入住長榮、洛碁及和逸慕軒三家集團共18館飯店，更享訂房加購高鐵票65折起。國旅聯票則精選超過千項秋冬旅遊商品，購買門票、交通、體驗、遊程等指定商品即享加購高鐵票75折起優惠，秋冬出遊可至奧萬大或阿里山賞楓，或是安排趟泡湯、岩盤浴等暖呼呼的舒壓行程，歡迎旅客立即上網選購。

此外，高鐵線上旅展期間使用Uber搭車前往高鐵站，輸入優惠序號「高鐵假期」可享5趟8折乘車優惠，讓您更輕鬆的開啟美好假期。

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