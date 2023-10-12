名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國人「好甜」

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然而，當糖業開始發展時，出現了一些問題。受到壟斷和政府限制影響，參與糖業的人數被嚴格控制，侷限於政府官員和富人階級，意味著一般農民和普通人很難參與這個有利可圖的行業。這種壟斷模式持續了一段時間，導致了經濟不平等。
後來，隨著世界糖市場的變化和全球糖業技術的不斷進步，其他國家開始發明新的糖生產方法，並提供更多的競爭力。這使得泰國的糖業變得面臨競爭壓力，而傳統的生產方式已經無法跟上變化。因此，泰國不得不依賴進口外國生產的糖，這使得糖變得只有富有權勢的人才能夠負擔得起，而一般民眾則難以獲得優質的糖製品。
此外，政府為應對泰國糖業面臨的危機，採取了一系列措施，其中之一是積極推廣糖的消費，希望鼓勵民眾多吃糖。政府宣傳的內容強調，早上攝取糖能提供能量，有助於提高工作效率，鼓勵人們更多地使用糖作為日常飲食的一部分。
從那時起，泰國社會對於白糖的觀念發生了轉變。白糖被認為是「先進、高級、標準高、品質優越」的食品，相對地，當地生產的糖製品則被認為存在「不潔淨、缺乏標準、難以使用和保存、容易變質」等問題。
隨著時間推移，白糖和甜食已經深深融入泰國的文化和飲食習慣之中，有句成語說「กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่」，意思是「只吃鹹不吃甜是低賤的品格」。這句成語用來貶低地位較低的人，因為在過去，糖是昂貴的奢侈品，只有富有或地位高的人才能夠享用。
正如前面所描述的，過去吃甜食代表了高地位和高品質，這在泰國文化扮演了重要的角色。皇宮裡烹調的菜肴以及新創的料理通常都含有糖分，當平民百姓有能力購買糖時，糖就變成了一種象徵地位的奢侈品，這個轉變加深了糖在泰國社會中的特殊地位，糖不只是一種食品，更是一種身份地位的象徵。
同時，泰國飲食傾向於重口味，這使得重口味的料理在某種程度上被視為較低階的食物，通常只有鄉下人才會喜歡並食用重口味的料理，城市居民則更傾向於享用甜食和精緻的食物。這種口味差異反映了泰國飲食文化的多樣性，同時也呈現出不同地區和社會階層之間的飲食習慣差異。
泰國作為一個地理上多樣且文化豐富的國家，擁有多種不同地區的料理風格。這包括北部、東北、中部和南部地區的獨特料理。然而，泰國最繁榮的地方通常限於曼谷，這個城市被視為國家的文化和經濟中心。因此，許多泰國料理食譜通常由曼谷的廚師和烹飪專家編寫，我們無法確切知道那些烹飪專家是誰，以及他們是否真正了解各個地區的料理。無論是哪一個地區的料理，他們似乎都強調添加糖，這可能忽略了不同地區獨特的食材和口味。
從糖的歷史角度來看，我們可以發現吃糖或食用甜品不僅受天氣和氣候的影響，還與個體的體質、文化習慣等因素相關，更重要的是，這也與社會階層和政治環境有密切關係。
泰國人對糖的喜好傾向於比較甜。相較於台灣，泰國的飲料通常更甜，即使你點了正常甜度，當地人還會跟店家要求「甜一點」，就像我們有微糖、半糖，泰國人要的是1.5倍糖、雙倍糖。
另外，甜飲料和冰塊之間存在著直接的關聯。由於泰國的天氣炎熱，人們需要飲用冷飲，但真的需要這麼多冰塊嗎？事實上，冰塊的使用背後有幾個原因。
第一個原因就是天氣炎熱，這種高溫氣候配上冰涼的飲料確實令人感到愜意。
第二個原因，實際上，如果將飲料和冰塊分開看，飲料本身僅占杯子的大約20%容，很快就喝完。為了能夠更長時間享受冰涼的飲品，通常會添加更多的冰塊。當飲料喝完後，還可以倒入白開水，這樣可以繼續享受冰水，直到冰塊完全融化為止。這也是為什麼泰國飲料中冰塊相對較多的原因之一。
第三個原因是，如果店家提供更多冰塊，實際上使用的飲料成分就會減少，這樣可以降低成本，使產品價格更具競爭力，也能增加店家的獲利。這是為什麼一些飲料店會提供冰塊較多的原因之一，這樣可以維持價格較低的吸引力。這也是為什麼很多店家會認為少冰的要求可能是為了獲得更多飲料，但事實上，即使是少冰，店家仍然會提供相同的飲料容量。
第四個原因，泰國的飲料，像是泰奶、粉紅奶、紅茶等，製作過程中通常需要經過熱泡。因此，店家會多加冰塊，這樣在飲料遇到熱的成分時可以剛好融化，從而達到最佳口感。此外，店家通常會稍微加糖，因此當冰塊融化時，味道會恰到好處。
不僅是飲料，泰國的甜點也以極甜聞名。泰國人熱愛各種甜品，包括外國進口的蛋糕等，以及泰式甜點，它們通常都非常甜。尤其是對於台灣人最好奇的泰國料理之一，即「米粉湯」或炒麵，泰國人經常會添加糖、辣椒粉、辣椒醋、魚露等調味料。為什麼會添加糖呢？這確實是一個有趣的問題，但答案可能不是那麼明確，因為泰國人已經習慣了這種口味，沒有特別去思考為什麼。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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