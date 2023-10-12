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氣候法2子法即起生效　排碳大戶也能自願減量獲碳權

▲環境部今（12）日公告《溫室氣體自願減量專案管理辦法》與《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，即起生效。（圖／美聯社／達志影像）
▲環境部今（12）日公告《溫室氣體自願減量專案管理辦法》與《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，即起生效。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

環境部氣候變遷署今（12）日公告2項《氣候變遷因應法》子法，包括《溫室氣體自願減量專案管理辦法》與《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，分別用以規範「自願減量」與「增量抵換」，且相關辦法即起生效。

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氣候變遷署長蔡玲儀解釋，「碳定價」包括「碳費」、「自願減量」、「增量抵換」3個部分，其中「碳費」會分階段對排放者收費，執行「自主減量計畫」並達到目標者可以適用優惠費率；「自願減量」則適用於各事業與各級政府，有意願的單位可以取得「減量額度（碳權）」。

「增量抵換」方面，蔡玲儀則表示，適用對象為應實施環評的工廠、工業區、火力電廠、高樓建築等，這些單位依據《氣候法》，需要依照溫室氣體增量的一定比率進行抵換，其抵換來源可以是該單位所持有的「減量額度」，或是排碳大戶自主減量計畫下、超過指定目標所獲得的減量額度。

▲環境部今（12）日公告2項碳定價相關子法。（圖／記者林志怡攝，2023.10.12）
▲環境部今（12）日公告2項碳定價相關子法。（圖／記者林志怡攝，2023.10.12）
📍《溫室氣體自願減量專案管理辦法》
氣候變遷署減量交易組組長蘇意筠表示，《溫室氣體自願減量專案管理辦法》規範，「自願減量」可分為「移除類型」與「減少或避免排放類型」，依據實行時間，分別再細分為「展延型」與「固定型」兩種，用以決定減碳行為施行後，可申請「減量額度」的時限。

蘇意筠說明，「移除類型展延型」第一期為20年，可展延2次、每次10年、「移除類型展延型固定型」則以30年為限；「減少或避免排放類型展延型」第一期為5年，可展延2次、每次5年；「減少或避免排放類型固定型」則以10年為限。

針對自願減量申請作法，蘇意筠說，相關單位需要先決定採取前述任一減量作法，並擬定專案計畫書，提交與環境部申請註冊並通過後，依據計畫書內容加以實行，經過監測後，提交監測報告書、以申請減量額度。

不過，蘇意筠強調，所有減量措施都限在國內執行，並須符合「外加性」、「保守性」、「永久性」、「避免產生危害」、「避免重複計算」等5大原則，且「申請註冊」、「申請減量額度」等階段，都需要經過第三方查驗機構確證，不過「減量措施技術成熟」、「減量計算簡易明確者」可以免除註冊時的第三方查驗，相關條件會公佈於指定網站平台。

另一方面，蘇意筠提到，需要繳交碳費的事業單位，除了進行「自主減量計畫」、減少本身排放的碳量，來爭取優惠費率之外，也可以參與自願減量專案，並取得減量額度，而獲得的減量額度，也可以用來抵減碳費。

📍《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》
針對今天公告的《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，氣候變遷署排放管理組代理組長郭孟芸表示，需要進行增量抵換的行為類別如工廠設立、且年排放量達到2.5萬公噸的二氧化碳當量，園區興建或擴建、火力發電廠、汽電共生廠興建或添加機組工程等，另設有例外條件，以及高樓建築開發。

郭孟芸指出，事業單位要在環境影響評估審查通過後、營運日之前，申請溫室氣體增量抵換，且營運日起，要依照主管機關審查通過的抵換計劃，執行增量抵換，事業要在營運日起到每年12月31日前向主管機關提報當年度執行報告，而主管機關受理事業提報資料後，要在90日內完成審查。

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