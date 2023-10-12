展店效益、旺季助攻！超商雙雄營收再攀峰　Q4喜迎雙十、換季商機

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台灣7-ELEVEN持續穩健展店，9月積極滿足開學季、99電商購物節、中秋節採買、3C手機換機潮，並整合集團資源響應國際咖啡日，同時迎接中秋連續假期，推出「秋饗食光會員滿額立折」、「指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」雙重話題活動，藉由線上線下策略，創新生活體驗、驅動營運成長。
展望10月，持續滿足雙十連假、雙十網購、萬聖節、換季食飲等生活消費需求，台灣7-ELEVEN持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，並以擁有1650萬會員的OPEN POINT生態圈，串聯i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務工具，提升購物便利性、開創門市新銷售機會，滿足OMO的生活消費需求，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。
全家9月營收為84.8億元，年增11.37%。截至112年9月30日止，全家便利商店總店舖數達4205家。
全家指出，綜觀9月營運表現穩健，主要受惠於持續展店，有效掌握節慶與開學商機，中秋預購年增4成，冰品飲料業績也明顯拉抬，泛鮮食成長更超過兩成五，會員人數突破1700萬大關，整體經營績效亮眼。
10月營運重點除雙十連假的商機掌握外，隨季節交替帶來的體感溫度變化日益明顯，秋冬溫暖濃郁型商品組合也將陸續上市，皆可望驅動整體業績。