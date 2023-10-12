以色列全面圍困加薩！斷水斷電斷油 以部長：人質獲釋前不會停止
以巴戰火繼續，以色列國防軍在加薩走廊（Gaza Strip）實施大規模空襲與全面圍困，根據巴勒斯坦衛生部今（12）日說法，7日至今，已有1203名巴國人死亡，5763人受傷。由於加薩地區遭到全面圍困，境內唯一一座發電廠燃料耗盡，已經停止供電，人道危機持續惡化。不過，以色列能源部長卡茨（Israel Katz）強硬表態圍困不會停止，除非被綁架的以色列人質獲釋。
記者倪浩軒/綜合報導
半島電視台加薩特派記者埃爾薩耶德（Youmna ElSayed）指出，加薩境內唯一一座發電廠停止運轉後，各地醫院只能使用緊急發電機發電，紅十字國際委員會12日發聲明警告，醫院失去電力，恐有變成停屍間的風險，嬰幼兒和老年病患都處於危機之中。
聯合國表示，至少有34萬加薩地區的巴勒斯坦人流離失所，由於遭到以色列全面圍困，加薩地區面臨水、燃料和醫療用品的嚴重短缺，有13家醫院目前僅能部分運作，有65萬民眾面臨缺水危機，污水系統也在空襲中遭到破壞，隨著惡臭污水蔓延，將對健康造成嚴重威脅。
雖然有呼聲呼籲以色列援助加薩地區的平民，但以色列能源部長卡茨表示，在以色列遭到綁架的人質獲釋前，「不會打開電源開關，不會打開消防栓，也不會有加油車進入加薩」。
伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）痛批以色列對加薩地區的斷水斷電斷油已經違反了一切國際法，是在實施針對巴勒斯坦人的種族滅絕。萊西否認伊朗是哈馬斯這次襲擊以色列的幕後主使，但說他「親吻了」那些策劃襲擊的人的手，表達對這起襲擊的贊同。