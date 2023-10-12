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T1／黃泓瀚加盟中信特攻後定位調整　被要求多出手、更長時間無球

▲黃泓瀚今年夏天離開桃園領航猿，加盟T1新北中信特攻，新球季有全新定位。（圖／陳云茹攝）
▲黃泓瀚今年夏天離開桃園領航猿，加盟T1新北中信特攻，新球季有全新定位。（圖／陳云茹攝）

記者黃建霖/新北報導

新北中信特攻新賽季準備在T1聯盟完成衛冕，球隊季後簽下本土球員黃泓瀚，補強側翼戰力。預計他在黃衫軍將主打2-3號，在場上的定位也會有所轉變，教練團希望他能增加進攻積極性以及主打無球角色。

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今年休賽季中信特攻最受矚目的補強，應該就是補進領航猿全能側翼黃泓瀚，他表示自己會選擇這裡的原因是球風，「我有看T1季後賽和總冠軍賽的比賽，感覺特攻球風很適合我，這裡有鼎哥、韋翰，只要做好無球跑位和防守。」

過去黃泓瀚的比賽內容偏全能藍領，做好一些紮實的小事去幫助隊友發揮，不過新賽季他在特攻可能會有不同的工作內容，球隊希望能增加他的出手比例，特別是在外線出現空檔時，出手不能猶豫。

「光哥（總教練李逸驊）要我不要那麼無私，不要打得太客氣。」中信特攻要求黃泓瀚在場上得到空檔機會，就大膽出手，扮演有進攻威脅的前鋒。談到這樣的定位改變，他本人正面看待，「在領航猿我可能要處理一些球權，在這裡更多是無球，這對我來說應該也是很好的改變，因為這裡有很多出色的持球者和傳球者，我也可以更好的發揮出自己的優勢。」

特攻今年夏天走了洋將金恩和林秉聖兩個外線大鎖，要維持球隊招牌的壓迫防守，黃泓瀚預計會扮演重要角色，這是他一直以來的優勢，李逸驊也十分看重他這一點。

「他是一個蠻全面的球員，可以進攻、可以傳球、可以防守，特別是在防守端他還會去呼應隊友。」李逸驊喜歡黃泓瀚在場上願意出聲講話的特點，希望他不只在防守時這樣做，進攻端也要擔任箭頭，變且在球隊上半季林韋瀚不在時展現領導力。

中信特攻上賽季開始主打歐式球風，場上保持多個持球點，不會過多集中球權在某個人手上。黃泓瀚新賽季持球時間雖然減少，但他善於處理球、策應的特點，應該在來到這支球隊後會更加如魚得水。

說來也巧，黃泓瀚是林韋翰在明禮國小的學弟，兩人都是花蓮人，彼此也很熟悉。後者表示，自己不擔心大瀚融入球隊的情況，「他是很聰明的球員、球商也高，看他練球真的看不出來剛加入球隊。是需要一些磨合時間，但我相信他的適應能力。他是能力很棒的球員，從他入選這麼多次中華隊就能看出。」

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