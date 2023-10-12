柯美蘭掛無黨籍選立委 林志潔：別人家務事尊重她選擇
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲胞妹柯美蘭，今（12）日宣布以無黨籍身分參選新竹市立委，對此民進黨參選人林志潔表示，認為沒有黨籍應該只是名義上的宣稱，仍是代表民眾黨參選，至於背後的原因就不多做揣測，因為這是別人的家務事，在民主政治中尊重對手的選擇。
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲胞妹柯美蘭宣布以無黨籍身分參選立委，林志潔表示，《憲法》保障每一位人民的參政權，所以柯美蘭要以什麼身分參政都應該予以尊重，但民眾黨在新竹選區參選人一改再改、一變再變，柯文哲對於胞妹參選說法，也是一而再、再而三改變，先是稱柯美蘭參選就等於自己參選，之後又改口稱選戰太複雜，希望妹妹不要選。
林志潔以主席賴清德所說的話為例，稱在整個選舉中，最後的勝利不應該取決於對手的分裂，所以對她而言，一定是做好自己的本分，盡最大的努力來爭取選民的認同。另提及新竹市無論是去年的市長選舉到目前為止，都是一個非常競爭、也具有指標性的區域，那麼以目前的情況來看，三黨都各有參選人，只有民眾黨沒有提名，外界一定會認為柯美蘭就是代表民眾黨參選。
林志潔說，柯美蘭現在決定用無黨籍參選，民眾黨又立刻發聲明稱會全黨支持，認為有沒有黨籍也只是名義上的宣稱，應該還是代表民眾黨，至於為何會用無黨籍就不多做揣測，也因為這是別人的家務事，在民主政治中尊重對手的選擇。