超派炸雞「到此一油」落幕！超哥鄭重對Toyz道歉 曝情緒失控內幕
網紅Toyz（劉偉健）日前踢爆全台最有錢YTR超哥的「超派炸雞」新竹店，半夜「倒東西在水溝中」，後續雙方掀起戰火，超哥10日一連多發好幾篇文痛批Toyz，而到了今（12）日超哥正式發文向Toyz道歉，更吐露自己情緒失控的主要原因：「超派炸雞店就像是我與好友的孩子」。
記者潘毅/綜合報導
超哥今（12）日下午發文表示「這幾天，我發的幾篇與Toyz相關的文，文章內容過於激動，流於個人情緒的宣洩，方向偏離事情的本質」，坦言「超派炸雞」這個品牌，就像是自己與好友文哥的「孩子」一樣，若當孩子出了問題，為父者會慌會亂，會想要保護自己的孩子，而人在慌亂的時候，會陷入一種自己給自己設下的情境中而不自覺。這時，言行舉動很容易過當。
超哥坦言，幾天過後，當自己冷靜下來以後，回頭去看這幾天在盛怒之下的發言，其實，有許多不那麼恰當的地方，「對Toyz，我致上鄭重的道歉與歉意。你的直播中所提及很多觀點，都讓我可以重新省思自己不足之處，做錯了，就要立即認錯。對不起，我錯了，在此再次向Toyz致上深深的道歉。我會深刻的檢討、改進、成長，永遠不再重蹈覆轍」。
此外，超派炸雞還宣布將在12日及13日推出門市限定優惠，只要至超派炸雞全台門市消費原價120元的「超級紅雞排／超級白雞排」，優惠特價80元，一人限購1片，一天限量200片，不過推出優惠活動的後續危機處理手段，仍持續引發兩派網友的爭論。