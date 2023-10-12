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李四川被傳只待一年半　蔣萬安：他身受台北市民喜愛絕不讓他離開

▲台北市長蔣萬安12日出席台北文化小旅行發布記者會。（圖／台北市府提供）
▲台北市長蔣萬安12日出席台北文化小旅行發布記者會。（圖／台北市府提供）

記者邱新博／台北報導

台北市議員林延鳳11日接受專訪指出，有市府人市表示台北市副市長李四川只待一年半就會離開北市府，市長蔣萬安將面臨人事危機。對此，蔣萬安今（12）日接受聯訪時表示，副市長李四川的工程經驗深受市民喜愛，「一定不會讓他離開」。

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林延鳳11日表示，市府團隊有知情人士向她透露，蔣萬安的危機恐在明年下半年發生，原因就在於李四川會在那時離開蔣市府團隊。府內人士指出，副市長曾在餐敘時向大家表示，「我只答應蔣萬安加入市府團隊一年半」。

李四川對此回應，政務官若要離開位置，只有2種可能條件，就是他自己想離開或蔣萬安要求，且若政務官未做好相關工作或工作內容不符合自身意願，隨時都可離開，沒所謂任職一年或一年半狀況。

蔣萬安今天出席文化局「文化小旅行」發布記者會，會前接受媒體聯訪，被問及北市府人事議題，蔣萬安說「我們一定不會讓李副離開」，李四川的工程長才及過去對北市的經驗，深受市民喜愛。

至於第3名副市長進度，蔣萬安說，持續徵詢中，一有消息就跟外界報告。對於進口蛋的問題，蔣萬安還說，北市府日前發現畜產會有一批液蛋沒有中文標示，先前已經加重罰款，也即刻要求畜產會改善。

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