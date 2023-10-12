啦啦隊女神李多慧爆戀情！隊友巫苡萱吐真相 新莊購房曝存錢心法
樂天啦啦隊女孩巫苡萱接下焦糖楓代言，今（12）日擔任一日店長。她近日花2000多萬在新北市新莊購入預售屋，預計2025年初交屋，巫苡萱曝存錢心法:「每個月都會存5萬到只進不出的帳戶」。韓籍隊友李多慧今被爆出疑似有新戀情，巫苡萱沒關注此事，不過也表示，平常都沒有看到李多慧與其他男性相處，接送都是由球團的山G哥負責。
記者黃盈容／台北報導
巫苡萱除了經營美甲師副業，日前還考到中餐廚師執照，她對餐飲業其實很有興趣，但現在台灣缺工，她還在觀望餐飲業，不敢輕舉妄動。
巫苡萱握有2個代言和《天才衝衝衝》主持，演藝工作一路順遂，巫苡萱充滿感恩的心，更珍惜眼前所擁有的，並感性說：「演藝工作是我生活的重心，每個演出都認真看待，希望可以持續學習，期許未來能成為暖心且專業的主持人，帶給大家歡樂以及感動。」
李多慧來台不到半年就接8個代言，可見啦啦隊身分吃香，巫苡萱認為可能因啦啦隊們平常跟球迷比較近距離接觸，「粉絲的召集速度也相對快，廠商可能是有看到這一點」。
李多慧今被爆和一名身高約200公分的高壯男關係親密，對方還貼心幫李多慧拿拖鞋、餵水果。球團經紀人史丹利則說，男方是李多慧的韓國經紀人，平常幫忙攝影及安排行程，強調李多慧仍是單身，「她已經單身很久了，如果有好的對象，也歡迎大家介紹給她。」