洩密案延燒　林俊憲：要相信馬文君還是保衛國家的將軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲說，現在有了人證，確實有委員在機密會議上打了電話。還原邵維揚的原話，他只不過是把看到的客觀事實說出來，這點一定要先替他說明清楚。至於說該名打電話立委就是馬文君，那是他的指控與中將無關，「也請國民黨立委不要去為難他」。
林俊憲解釋說，國防部這段時間以來非常為難，再怎麼說馬文君也是立委，身為被監督者，不好去指證有權監督他們的人，很基本的憲政倫理，而國防部嚴守底線。這也是他認為馬文君一個非常可惡的地方，吃定國防部才敢公然說謊。
林俊憲表示，前幾天也提到馬文君為什麼敢拍影片，公然在拒簽保密協議、抄寫資料、會議中講電話等疑點上說謊？因為她對機密會議的流程很清楚，沒有錄音、沒有錄影，就等於沒有物證。而人證呢？國防部的人敢指證嗎？顯然她的判斷是不敢，看起來無法舉證的勝率很高、風險很低，既然如此，那就賭一把。
林俊憲指出，不過馬文君的判斷，錯就錯在沒有理解何謂「軍人的榮譽感」，一名將軍在國會殿堂上，被要求就他所看到的事實進行還原，榮譽心不允許做出虛假陳述，他也知道邵維揚非常為難，是馬文君的謊言讓他如此為難。
最後林俊憲說，確認事實需要物證和人證，物證因為機密會議無法獲得，至於人證，現在有了邵維揚的證詞，所以剩下的問題就很簡單了，「大家要相信謊話連篇的馬文君？還是一位保衛國家、充滿榮譽感的將軍？」