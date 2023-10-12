日本人見台灣「1號誌」驚呼太可愛！PO推特秒爆紅 一票日網融化
台灣擁有豐富的自然生態，許多地方都有可愛的野生動物棲息，也因此路邊時常看到各種「減速慢行」的交通號誌，提醒用路人注意動物出沒。近日就有一名日本網友到台灣東北角遊玩，發現路邊有個黑貓圖案的路標，忍不住拍下來PO上推特驚呼：「這是我見過最可愛的路標！」
記者賴禹妡／綜合報導
根據日本媒體《まいどなニュース》報導，一名旅居台灣的日本網友近日在推特發文，透露他去東北角旅遊時，意外在路邊看到一個特殊的交通號誌，只見號誌上畫有一隻黑色的Q版貓咪，下方寫著「常有貓出沒，請減速慢行」，讓他忍不住拍下來PO上推特，直呼：「這是我見過最可愛的路標！」
該名網友還透露，他之前就曾經來台灣留學一年，因為對台灣印象十分深刻，現在準備在台灣旅居半年，這次第一次在路邊看到這類型的路標，感到相當新奇。貼文曝光後，立即引起熱烈討論，不少日本人也在下方試圖透過漢字猜測號誌意思，「全世界最可愛的貓咪友善路標」、「是在說附近有很多可愛的貓嗎」。
不只如此，還有許多台灣、日本網友在下方留言處，貼出自己在台灣遇過的特殊動物交通號誌，包含屏東陸蟹、苗栗石虎等注意路標，還有一名曾在台灣環島一周的日本人曬出猴子以及水牛等各種不同動物圖案的交通號誌。