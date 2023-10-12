跟著金鐘入圍夯劇踩點去！造浪者、模仿犯拍攝地爆紅

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今年Netflix幾近零負評更引發台灣觀眾熱議的《人選之人—造浪者》，透過台灣人熟悉的政治語言，分享幕僚背後不為人知的故事，接地氣的劇情引發共鳴，本屆金鐘更入圍最佳迷你劇集獎等14項提名。
劇中多個拍攝場景也成為劇迷前去打卡的景點，例如可以前往台北天成飯店後面的印尼街品嚐道地的美食，也是公正黨黨主席林月真拍攝與新住民互動很重要的場景之一，再繞到磅礴重現造勢晚會場景的台北地標北門及凱達格蘭大道，晚上還能直接入住劇中總統候選人趙昌澤帶老婆慶祝生日的台北松山意舍酒店。
🟡 《模仿犯》
入圍戲劇節目獎等17項獎項的《模仿犯》，是金鐘獎史上入圍最多獎項的劇集，內容改編自日本國民作家宮部美幸同名暢銷小說，從釋出卡司後就備受期待，一上線即橫掃Netflix多個國家排行榜。
劇中多個場景也連帶爆紅，例如經過神明同意後才拍攝的新北市永和南清宮、命案現場令人鼻酸的新店大豐公園，以及胡建和騎車途經的文山區老泉街隧道，打卡完後順道前往附近搭乘貓空纜車一覽台北市美景，隔天也能來到台北市立動物園探索超過12種動物主題區，將周邊景點一網打盡。
🟡《村裡來了個暴走女外科》
《村裡來了個暴走女外科》以輕鬆詼諧的方式講述醫療前線的劇情，一開播在網路上話題就居高不下，更時常佔據Netflix排行榜TOP 10，此次更是入圍戲劇節目獎等7個獎項。
劇中多處場景拍攝地集中在桃園跟台南，桃園包含小劉醫師現場實施急救的Xpark水族館，旅客能觀賞館內呈現出360度的沉浸式空間，而台南則可前往青山漁港、四草隧道、漁光島等地去看看小劉醫生看完診沉思散心的地方，不僅景色優美也能徹底放鬆。
🟡《台北女子圖鑑》
改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會劇《台北女子圖鑑》，是金馬影后桂綸鎂時隔14年回歸小螢幕的作品，本次金鐘獎也入圍戲劇節目女主角獎，開播馬上造成網路熱議。
劇中場景多於北部拍攝，包含小怡珊來台北找小阿姨的台北101觀景台、台北熱門打卡地標美麗華摩天輪、鬧中取靜的咖啡廳集散地民生社區，以及觀光客必訪的永康街，劇迷們拍完照別忘了品嚐一碗永康牛肉麵跟芒果冰。
🟡《牛車來去》
由安心亞及蔡昌憲主演的催淚台語神劇《牛車來去》在本次金鐘獎也喜獲戲劇節目獎等8項入圍肯定，講述日據時代裡小人物奮力扭轉命運的故事，充滿黑色幽默又觸動人心收穫一眾網友的心，結局還以破3的超高收視率完美收官。
此劇主要場景多在台南拍攝，想一次蒐集所有拍攝地的旅客可以預訂Klook租車跑透透，來場愜意的台南歷史文化之旅，例如劇中陳家添丁謝神取景的白河關子嶺火山碧雲寺、博文號召青年參軍的八田與一紀念園區、阿春載貨謀生的新營糖廠等地。
此外，於10月31日之前預訂Klook台灣租車，可限時瘋搶優步小黃100元折價券，而透過Klook App首次下單並輸入優惠碼「BETTERONAPP」更享95折優惠，最高省下300元。
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