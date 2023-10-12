東京咖哩祭結合《玉竹一緒に》 中央公園商圈共饗啤酒音樂與潮流
結合文化部文化科技大會系列活動「TTXC—中央公園feat.東京咖哩祭」，高市府經發局特別企劃《城市解壓縮-玉竹一緒に》潮流街區散策活動，於本週末（14、15日）下午在中央公園商圈登場。現場準備餐酒市集、店家限定消費優惠方案，更規劃多樣好康優惠，此外，活動期間同步安排Freestyle Battle、街舞表演、搖滾歌手、DJ Party等精彩表演。
記者陳美嘉／高雄報導
首屆的「TTXC台灣文化科技大會」，將從味覺、視覺到聽覺，以熱鬧有趣的音樂內容，打造一個全新屬於高雄獨家氛圍的城市派對。「TTXC—中央公園feat.東京咖哩祭」活動，是場值得一來的「台日系」咖哩同好會，現場有原汁原味的東京咖哩名店。
高市府經發局長廖泰翔表示，為擴大效益並導流人潮進入商圈，特別規劃於中央公園商圈舉辦《玉竹一緒に 潮流街區散策》，希望市民朋友來到中央公園體驗橫跨台日咖哩的美味對決之外，還能走走逛逛鄰近的中央公園商圈、新崛江商圈、大立百貨商圈等，感受高雄商圈的特色店家與音樂饗宴。
中央公園商圈發展協會林濬鴻理事長表示，不論是中央或地方政府都用心規劃，透過活動串連店家及街區特色，籌備過程中也納入在地店家的建議，讓更多人看見中央公園商圈的特色。
經發局說明，活動期間好康連連，包含有「打卡標記送啤酒兌換券」、「餐酒市集消費+雙服務台集章，送50元玉竹券」及「玉竹特色體驗」等。另外，《玉竹一緒に》主舞台區位於玉竹二街及三街口，10月14日16點-22點有DJ Party、Freestyle battle、街舞表演；10月15日16點-22點有雙人彈唱、搖滾、饒舌、嘻哈DJ互動等精彩表演，更多活動資訊可上經發局官方FB查詢。