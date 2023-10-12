吳慷仁爆雷《有生之年》！女友邵雨薇幫忙緩頰：建議取消關注
藝人邵雨薇擔任愛心大使，今（12）日出席家扶基金會第9屆「甘苦生活節」活動扶貧，男友吳慷仁日前在社群網站爆雷《有生之年》領便當角色，邵雨薇出面幫吳慷仁緩頰，「電影也是啊，看完就想討論，討論了就不小心讓別人踩到雷，這題真是很大的陷阱，建議大家取消關注，等看完《有生之年》再把他加回來。」
記者羅凌筠／台北報導
邵雨薇4歲愛貓「哥哥」長惡性腫瘤動手術，她坦言：「開完刀把能拿掉的拿掉，但還是有惡性腫瘤，兩顆壓迫到血管跟脊椎的大腫瘤拿掉，其他沒辦法拿，現在算是安寧照護。」貓咪除了食慾低下要灌食，其他生活可以自理，邵雨薇從貓咪1個月大開始養，對離別的日子依依不捨，「每一天能好好陪伴牠就好，倒數這件事對我來說太傷心。」
邵雨薇找3次寵物溝通師，有的準有的不準，後來她就放棄了，「我怕遇到沒有真的準確說出牠的心事，如果講的跟牠的意願相反，我寧願相信牠表現給我的樣子。」比方說貓咪在加護病房，一整天不叫也不吃，邵雨薇一進去開門，牠就馬上起身叫了，把頭塞在她的心窩裡，邵雨薇說：「我感覺到牠需要我、牠想回家。」在愛貓病危期間，邵雨薇只希望牠舒舒服服，最好可以在家裡離開。
邵雨薇向來關心貧困兒少的需求，自己也領養新北、花蓮2個偏鄉小朋友，她說：「小時候我經歷經濟狀況不好，滿容易遇到吃不飽的狀況，鞋子、書包用姊姊剩下的，心理自卑會影響一個人長大。」還好她在每個求學階段，都遇到嚴厲的老師對待，希望她不要浪費天分、她的未來要走好，「這個鞭策讓我認識自己，要對自己有自信有機會翻轉人生。」