21歲偶像去當女優「所有性病染一輪」下體腐爛 講出來男優哪敢拍
日本寫真偶像出身的21歲日向陽葵，轉行當AV女優後職災滿滿，她拍影片公開坦承得過數種性病，包含感染脲原體、菜花、疱疹，嚴重到下體又痛又癢，皮膚表層全腐爛。日向陽葵以自身呼籲大眾要定期檢查，勇敢發言讓網友敬佩不已，同時認為：「妳這樣說出來，還有男優敢跟妳合作嗎！」
記者陳雅蘭／綜合報導
日向陽葵做過風俗行業也拍過無數成人片，因此對性病瞭若指掌，她認為除了梅毒、愛滋病，其他性病都得過，其中最痛苦的是感染脲原體、菜花、疱疹3種，而脲原體最令日向陽葵感到痛苦，下體常常又痛又癢，加上後續感染菜花的關係，導致重要部位的皮膚潰爛發炎。
日向陽葵認真跟網友解釋此3種性病難以根治，好在她找到名醫，動了一次手術就治療完成，但日向陽葵特別提醒疱疹即使治療好，當免疫力下降、生理期前仍可能復發，呼籲大家身體一有不適，就要及早就醫。
網友相當佩服日向陽葵的勇敢發言，同時認為未來應該不會有男優、片商敢跟她合作，「感謝妳如此勇敢的分享妳的經驗，祝妳早日康復」、「聽說現在的年輕人很多都有得性病…希望他們早點檢查、早發現、早期治療」、「我支持將性病納入健康檢查」。