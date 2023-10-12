機靈嬤遭挾持先「下廚餵飽哈瑪斯」！拖延15小時 特警攻堅終獲救
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，以國隨即宣布進入戰爭狀態並反擊，目前以巴衝突仍在升溫中。而住在加薩邊境的婦女瑞秋（Rachel Edri）和丈夫遭到埋伏在屋內的哈瑪斯戰士挾持，她面對危機始終保持冷靜且機靈，不但煮飯餵飽恐怖份子，還招待了許多咖啡及餅乾，試圖降低對方戒心並拖延時間，最終在15小時後，成功被以色列特警破門營救。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，瑞秋與丈夫大衛住在以色列南部奧法基姆（Ofakim），距離加薩地區約40公里。而他們近日從防空洞回到家時，被5名埋伏在屋內的哈瑪斯戰士挾持，瑞秋當時心想「如果他們餓了，他們就會生氣」，因此向對方提議煮飯給他們吃，還提供咖啡及餅乾，盡可能地餵飽這些恐怖份子。
瑞秋雖然人被槍口指著，卻始終保持冷靜，甚至還幫其中一名哈瑪斯戰士包紮受傷的手臂。與此同時，瑞秋擔任警察的兒子在外頭發現家中異狀，便帶著以色列反恐特警（Yamam）趕赴現場，並在屋外埋伏研議營救計畫。
瑞秋擔心被哈瑪斯戰士發現，兒子是外面的警察之一，便努力地用生疏的阿拉伯語安撫越來越焦躁的恐怖份子，甚至還故作輕鬆地說「我教你希伯來語，你教我阿拉語」，試圖緩解歹徒的戒心。而當以色列特警在談判時，曾詢問屋內有多少哈瑪斯戰士，瑞秋悄悄地用5根手指遮住臉，想傳遞內部訊息，雖然很快就被發現，並再度遭到威脅，但仍成功讓特警獲取資訊。
直到15小時後，以色列特警制定好攻堅計畫，衝入屋內救援，丈夫大衛雖然患有心臟病，但仍奮力用肉身護住瑞秋，所幸最後兩人成功獲救。瑞秋事後也透露，幸好當時兒子不在家，否則若是警察身分被發現，恐怕立刻就會被滅口。