線上旅展超殺！長榮一張券2900元5飯店任選 李方艾美最低5049元
ITF台北國際旅展將於11月在南港展覽館登場，多家飯店率先推出線上旅展優惠。長榮酒店即日起集結國內六家酒店食宿推出優惠，主推聯合住宿券及餐券套票組。聯合住宿券單張3,399元，是打33折優惠，也有套票組（20張/組）58,000元，等於每張平均只要2,900元，是26折優惠。一張即可入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中），長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）。而台中李方艾美也推線上旅展，10月13日~11月6日於官網獨家販售，平日住房套票優惠最低每晚含早餐只要5049元起。
記者葉盛耀/綜合報導
長榮酒店表示，雙人平日出遊時只需持一張聯合住宿券，即可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚含早餐。平日家庭旅遊則是使用兩張券，即可任選上述飯店四人房一晚含四客早餐，長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）再加碼贈送餐飲抵用券。持3張券可選擇長榮鳳凰酒店（礁溪）享雙人平日入住高級洋式客房一晚含兩客早午餐。
另外，也有聯合餐券，單張1,788元（71折），套票組（10張/組）16,880元，每張平均只要1,688元（下殺67折）。長榮酒店線上旅展優惠即日起至11月20日止（電子票券同步於官網上線），住宿券/餐券優惠期限自購買日起至2024年12月30日止。
台中李方艾美酒店也推線上旅展，10月13日~11月6日於官網獨家販售，主打平日住房套票優惠最低每晚一人含早餐只要2,500元起，再贈住宿券、下午茶券、新食譜全日餐廳午餐券，館內三間餐廳也同步祭出超狂優惠價，最高現省5,050元。
此次旅展住宿券推出超值的平日經典雙人房含早餐套票組，套票最高下殺3.1折。以「經典雙人房三套組」來說，售價16,797元(原價54,000)，共有3張經典雙人房平日住宿券，含兩客早餐。「經典雙人房十套組」售價55,540 (原價180,000)，共有10張經典雙人房平日住宿券，另加贈平日經典雙人住宿券乙張 (價值18,000)，等於每晚只要5049元、每人約2500元就能入住，還含早餐。